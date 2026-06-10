El intendente de Villa Cañás, Norberto “Tito” Gizzi se expresó en redes tras la agresión física sufrida por el secretario de Gobierno municipal, Cándido Santa Cruz.
Repudio en Villa Cañás: agreden físicamente al secretario de Gobierno, Cándido Santa Cruz
El intendente Norberto "Tito" Gizzi condenó el ataque perpetrado por dos hombres en la vía pública y reafirmó la importancia del diálogo y el respeto a las instituciones democráticas.
El hecho ocurrió el pasado domingo en la vía pública, cuando el funcionario fue abordado y atacado por dos hombres, identificados como padre e hijo.
Como consecuencia del ataque, Santa Cruz sufrió diversos golpes en la cara, la nariz y la zona de las costillas. Afortunadamente, según se informó desde fuentes municipales, el secretario se encuentra bien de salud a pesar de las lesiones recibidas.
Repudio municipal
Ante la gravedad de lo sucedido, Gizzi manifestó su "más enérgico repudio" a lo que calificó como una "cobarde agresión".
El jefe del Ejecutivo local dejó expresa su profunda preocupación y tristeza, señalando que este tipo de actos no solo dañan la integridad física de una persona, sino que atentan contra los valores de convivencia y respeto que deben regir en la sociedad.
En el plano legal, tras el incidente ocurrido el domingo, se realizó la denuncia correspondiente el día lunes y Fiscalía ya investiga el caso.
Finalmente, el intendente reafirmó su compromiso de trabajar por una ciudad donde las diferencias se resuelvan mediante el diálogo. "La violencia nunca puede ser el camino. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de defender el respeto, la convivencia y las instituciones democráticas", sentenció el mandatario local.