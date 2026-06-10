#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En el sur santafesino

Repudio en Villa Cañás: agreden físicamente al secretario de Gobierno, Cándido Santa Cruz

El intendente Norberto "Tito" Gizzi condenó el ataque perpetrado por dos hombres en la vía pública y reafirmó la importancia del diálogo y el respeto a las instituciones democráticas.

Como consecuencia del ataque, Santa Cruz sufrió diversos golpes en la cara, la nariz y la zona de las costillas.Como consecuencia del ataque, Santa Cruz sufrió diversos golpes en la cara, la nariz y la zona de las costillas.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El intendente de Villa Cañás, Norberto “Tito” Gizzi se expresó en redes tras la agresión física sufrida por el secretario de Gobierno municipal, Cándido Santa Cruz.

El hecho ocurrió el pasado domingo en la vía pública, cuando el funcionario fue abordado y atacado por dos hombres, identificados como padre e hijo.

Mirá también"Cuento del tío": robo de casi un millón de dólares a una familia en Santa Fe

Como consecuencia del ataque, Santa Cruz sufrió diversos golpes en la cara, la nariz y la zona de las costillas. Afortunadamente, según se informó desde fuentes municipales, el secretario se encuentra bien de salud a pesar de las lesiones recibidas.

Repudio municipal

Ante la gravedad de lo sucedido, Gizzi manifestó su "más enérgico repudio" a lo que calificó como una "cobarde agresión".

El jefe del Ejecutivo local dejó expresa su profunda preocupación y tristeza, señalando que este tipo de actos no solo dañan la integridad física de una persona, sino que atentan contra los valores de convivencia y respeto que deben regir en la sociedad.

En el plano legal, tras el incidente ocurrido el domingo, se realizó la denuncia correspondiente el día lunes y Fiscalía ya investiga el caso.

Mirá tambiénVera inauguró obras clave y avanzó con nuevos proyectos para fortalecer la infraestructura regional

Finalmente, el intendente reafirmó su compromiso de trabajar por una ciudad donde las diferencias se resuelvan mediante el diálogo. "La violencia nunca puede ser el camino. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de defender el respeto, la convivencia y las instituciones democráticas", sentenció el mandatario local.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
General López
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro