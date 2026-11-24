Envejecer no debería ser sinónimo de perder autonomía, resignar actividades o depender de otras personas. Bajo esa premisa, la médica especialista en medicina interna, gerontología, geriatría e infectología Miriam Rozenek planteó que la vacunación en los adultos mayores debe entenderse mucho más allá de la prevención de una enfermedad puntual: es una herramienta para conservar la salud, la independencia y la calidad de vida.
Vacunas en adultos mayores: cuáles deben aplicarse y los “mitos” sobre efectos adversos
La médica geriatra e infectóloga Miriam Rozenek explicó por qué la vacunación es una herramienta clave en los mayores de 60 años. "Queremos que las personas sigan sanas, robustas y tengan un envejecimiento saludable”, indicó durante una disertación en Buenos Aires.
Durante su exposición en el Seminario de Periodismo en Salud, organizado por el laboratorio Merck Sharp & Dohme (MSD) en Buenos Aires, la especialista puso el foco en la relación entre el envejecimiento del sistema inmunológico, la inflamación crónica y la mayor vulnerabilidad frente a las infecciones.
“Nosotros queremos un adulto mayor sano, activo, que siga entero. Desde ese lugar es que uno tiene que mirar las vacunas y la prevención que estas quieren lograr. El objetivo es que tengan un envejecimiento saludable”, sostuvo.
Rozenek desarrolla tareas asistenciales, docentes y de investigación desde hace más de 30 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente, se dedica principalmente a la atención de personas mayores y lidera grupos de enfermedades infecciosas y vacunas de Procuida. También dirige el Consejo de Infectología de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG) y participa de la comisión de vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi).
Edad biológica vs. edad social y funcional
Uno de los primeros conceptos que desarrolló fue la diferencia entre edad cronológico-fisiológica, de la social y funcional. La primera es la que figura en el documento, pero no necesariamente refleja el estado real de una persona.
“Hay personas que tienen la misma edad y que no son iguales”, explicó. La edad fisiológica está relacionada con el funcionamiento de los órganos; la social, con los vínculos y la participación en la comunidad; y la funcional, con la capacidad de desenvolverse y realizar las actividades cotidianas. “Nosotros siempre apuntamos a la edad funcional más que a la edad cronológica o biológica”, remarcó.
En ese proceso, el sistema inmunológico también envejece. A ese fenómeno se lo conoce como “inmunosenescencia”, esto es que, con el paso de los años, las defensas pierden parte de su capacidad para reconocer y responder adecuadamente frente a virus, bacterias y otros agentes externos.
A esto se suma la “inflamación crónica de bajo grado”, una condición asociada al envejecimiento que puede favorecer distintas enfermedades y aumentar la vulnerabilidad ante una infección.
Cuando una persona mayor contrae una infección, explicó Rozenek, se agrega un proceso inflamatorio a otro que ya existe. Esa combinación puede descompensar enfermedades previas, provocar internaciones y dificultar la recuperación. “Las enfermedades infecciosas son más graves en adultos mayores, con mayor morbilidad, discapacidad y mortalidad. Por ejemplo, la neumonía y la gripe son la cuarta causa de muerte en mayores de 65 años”, indicó.
Por eso, indicó que el objetivo de la vacunación no es solamente evitar el contagio. “Lo que quiero lograr es que no tenga la enfermedad grave y, por lo tanto, que no agregue inflamación sobre la inflamación que ya existe”, señaló.
La especialista advirtió, además, que una internación puede tener consecuencias importantes para la autonomía. “Uno de cada 3 adultos mayores que entran a una institución, a un hospital, salen peor de lo que entraron”, afirmó. Y agregó que “especialmente en las personas que ya presentan fragilidad, muchas veces resulta difícil recuperar exactamente el estado funcional previo”.
Vacunas gratuitas
En Argentina, la definición utilizada para el calendario oficial de vacunación establece los 65 años como referencia para la población adulta mayor. Sin embargo, en buena parte de América Latina y en numerosos países europeos el umbral se ubica en los 60 años.
Rozenek explicó que la Sadi toma también los 60 años como referencia para las recomendaciones de vacunación, a partir de datos epidemiológicos locales que muestran que el riesgo comienza a incrementarse desde esa edad.
En ese sentido, la médica recomendó -en los adultos mayores- mantener al día las vacunas contra la gripe, el neumococo y el Covid, además de la doble adultos cada 10 años y la hepatitis B, sin límite de edad.
En Argentina, estas vacunas están contempladas en la oferta pública y gratuita, aunque la edad de acceso puede variar según la vacuna y las condiciones de riesgo. La médica también destacó que las vacunas para adultos mayores fueron incorporando desarrollos específicos para mejorar la respuesta inmunológica, como las formulaciones de altas dosis y las adyuvantadas, que buscan generar una protección más intensa y duradera.
En el caso del neumococo, explicó que los serotipos que circulan van cambiando a medida que avanza la vacunación. Por eso, consideró necesario actualizar las formulaciones para que respondan a la realidad epidemiológica. Aclaró que la vacuna 21 valente, disponible recientemente en el ámbito privado, amplía la cobertura respecto de otras formulaciones, aunque eso no significa que la vacuna 20 valente -disponible en el sector público- sea mala: “La vacunación actual es lo mejor que tenemos”.
Estrategia integral
Otro de los ejes de la exposición fue la necesidad de abandonar la idea de que vacunarse es una decisión secundaria en la adultez. Para Rozenek, “la prevención debe formar parte de una estrategia integral que incluya alimentación saludable, actividad física, vínculos sociales y evitar el consumo de sustancias tóxicas”.
“Para estar sana y seguir sana, para envejecer exitosamente, tengo que trabajar. Tengo que ir al gimnasio, tengo que comer bien, tengo que tener buena vida social”, planteó. Y sintetizó el sentido del envejecimiento saludable con una definición: “Lograr que lo que quiero hacer y lo que puedo hacer, coincidan”.
En ese camino, consideró que la responsabilidad de recomendar la vacunación no recae solamente en los pacientes. También involucra al equipo de salud y a quienes comunican información sanitaria, frente a la circulación de mitos y contenidos falsos en las redes sociales.
Seguridad y mitos
-¿Las vacunas son seguras? ¿Desde qué edad recomienda vacunarse?, preguntó El Litoral a Rozenek tras su exposición ante periodistas de medios nacionales y del interior del país.
-Las vacunas son seguras, punto. No hay ninguna duda. No es que recibimos vacunas que están viendo a ver si funcionan o no, o que se están experimentando en nosotros. Una vez que una vacuna llega al brazo de un ser humano, ya pasó por años de investigación previa que aseguró que se puede administrar y que el efecto adverso que puede producir es mínimo en relación con lo que previene.
Cualquier vacuna puede generar una pequeña molestia en el brazo, dolor de cabeza o de cuerpo. Esto puede durar 24 o 48 horas, pero previene una enfermedad que sí te puede poner muy mal, internarte o complicarte una enfermedad de base.
-¿Qué les diría a las personas con enfermedades preexistentes que tienen dudas sobre vacunarse en ese delgado equilibrio de mantenerse de la mejor manera?
-Que hay que tratar de entender primero que vacunarse, una vacuna más, es un problema menos. Si vos tenés diabetes y te vacunás, probablemente no solo no tengas la neumonía que está previniendo esa vacuna, sino que la diabetes no se te descompense, no vayas a una internación por la neumonía más la diabetes descompensada y no tengas un infarto dentro de 15 o 20 días o un ACV dentro de un mes.
-¿Cómo se combate la desinformación y los mitos sobre las vacunas?
-El trabajo que tenemos que hacer es mancomunado entre nosotros, los generadores de datos de salud, y ustedes, los generadores de información en salud. Hay que tratar de llevar la información correcta a todos, a través de las redes, de la televisión, del diario y de todos los lugares en donde podamos informar correctamente.
-¿Qué responsabilidad tiene el médico en la recomendación?
-Está probado científicamente que cuando un médico convencido de vacunar ofrece la vacunación al paciente, conversa el tema y le da una receta, de cada diez personas que entran al consultorio nueve van a salir vacunadas. Si el médico no tiene esa estimulación para hablar del tema, pero el paciente lo trae y conversan, 7 de cada 10 pacientes van a salir vacunados. Ahora, si el paciente quiere vacunarse y el médico no informa, pone cara de “mmm, no sé” o dilata el tema, solo un 8% se va a ir a vacunar. Es clara la responsabilidad del equipo de salud en la recomendación.
-Muchas personas dejaron de vacunarse contra el Covid después de las primeras dosis. ¿Qué recomienda?
-Hoy el Covid es igual que la gripe. Es un virus que se instaló entre nosotros y que ya no está generando, por ahora, esos brotes de miles y miles de casos. Sin embargo, el año pasado 500 personas que no deberían haber fallecido, murieron por Covid. Y eran personas que tenían su esquema vacunal incorrecto e incompleto. Hoy, igual que la de gripe, la vacunación contra el Covid es anual para todo adulto mayor de 60 años, según la recomendación de las sociedades científicas, y de 65 según el calendario oficial de nuestro país.
-¿Cómo revertir el miedo a los efectos adversos en las personas mayores?
-Por la propia inmunosenescencia, la respuesta buena es menor, pero la respuesta mala también es menor. El adulto mayor tiene menos efectos adversos a las vacunas que el adulto joven, por el propio envejecimiento del sistema inmunológico. Lo que hay que trabajar son los mitos. Por ejemplo, alguien dice: “Me vacuné contra la gripe y me enfermé”. Hay que explicar que cuando te das la vacuna de la gripe, no te estás dando un germen que te va a enfermar. Enfermarse por una vacuna contra lo que la vacuna previene es un mito. Hay que trabajar mucho en salud para desbaratar esos mitos.
-¿Qué importancia tiene la vacunación contra el herpes zóster en los adultos mayores?
-Es una vacuna excelente. El herpes zóster tiene, además, la capacidad de multiplicarse en la pared del vaso sanguíneo, con lo cual la inflamación que genera es muchísimo mayor. Desde ese lado, es una de las vacunas que más sentido tiene en los adultos mayores. Es una vacuna que, más allá del dolor en el brazo, no trae muchos problemas. Lamentablemente, por ahora está solamente en el ámbito privado.