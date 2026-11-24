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Vacunas en adultos mayores: cuáles deben aplicarse y los “mitos” sobre efectos adversos

La médica geriatra e infectóloga Miriam Rozenek explicó por qué la vacunación es una herramienta clave en los mayores de 60 años. "Queremos que las personas sigan sanas, robustas y tengan un envejecimiento saludable”, indicó durante una disertación en Buenos Aires.