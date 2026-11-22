Una nueva variante de Covid llegó a la Argentina y se sumó a la vigilancia epidemiológica del coronavirus. Se trata de PJ.2.1, un linaje descendiente de Ómicron que fue identificado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en tres pacientes internados en hospitales bonaerenses.
Llegó a la Argentina una nueva variante de Covid más contagiosa: qué se sabe y cuáles son los síntomas
El linaje PJ.2.1 fue identificado en tres pacientes internados en la provincia de Buenos Aires. Desciende de Ómicron y está bajo vigilancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque por ahora no hay evidencias de que provoque cuadros más graves.
El hallazgo se produjo a partir de estudios de secuenciación genética realizados en el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de esa universidad.
Las muestras correspondían a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años. Los tres pacientes estaban internados y los análisis confirmaron la presencia del nuevo linaje.
Sin embargo, la detección de la variante en personas hospitalizadas no significa necesariamente que haya sido la causa de sus internaciones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a PJ.2.1 a su listado de variantes bajo vigilancia. El organismo sigue su evolución debido a las modificaciones genéticas que presenta y a su creciente presencia en distintas regiones, especialmente en América del Norte.
Qué se sabe de la nueva variante PJ.2.1
PJ.2.1 desciende de JN.1, un linaje de Ómicron. Entre sus características se encuentran diversas modificaciones genéticas que podrían favorecer su capacidad de transmisión.
Los estudios de laboratorio identificaron cambios que le permiten una mayor afinidad con los receptores de las células humanas, un mecanismo que interviene en el ingreso del virus al organismo.
La variante ya fue detectada en Canadá y Estados Unidos, y también se registraron casos en Brasil. Su presencia en distintos países del continente llevó a reforzar el seguimiento de su circulación.
De todos modos, todavía se necesitan más investigaciones para determinar con precisión cuánto influye su evolución genética en la transmisión entre personas y cuál es su comportamiento epidemiológico.
En su evaluación del 19 de noviembre, la OMS consideró bajo el riesgo adicional que representa PJ.2.1 para la salud pública mundial. También señaló que la información disponible todavía es limitada para establecer si puede producir cambios significativos en la evolución de la enfermedad.
Cuáles son los síntomas de la nueva variante de Covid
Hasta el momento, no se identificaron síntomas específicos que permitan distinguir a PJ.2.1 de otros linajes del coronavirus.
Las manifestaciones descriptas son similares a las de un resfrío o una gripe e incluyen:
Fiebre.
Tos.
Dolor de garganta.
Secreción o congestión nasal.
Como ocurre con otras variantes, la intensidad de los síntomas puede variar según cada persona y sus condiciones de salud.
Por ahora, no existen evidencias suficientes para afirmar que PJ.2.1 provoque más neumonías, internaciones o fallecimientos que otros linajes en circulación. La OMS mantiene el seguimiento para evaluar si aparecen cambios en su comportamiento.
Qué muestran los últimos datos de Covid en Argentina
La detección de la nueva variante coincide con un leve incremento de los registros de coronavirus en el país.
Según el Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana 44, publicado el 17 de noviembre, la vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves registró 26 casos positivos de SARS-CoV-2, frente a los 18 informados en el boletín anterior.
En la vigilancia ambulatoria también se observó un aumento leve de la positividad, con 10 casos confirmados entre las semanas epidemiológicas 43 y 44.
Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación indicó que la circulación general de virus respiratorios continúa en niveles de baja intensidad, propios del período posterior al invierno.
Los datos disponibles tampoco permiten establecer que el incremento de las detecciones de coronavirus esté directamente relacionado con la aparición de PJ.2.1.
Por eso, el seguimiento epidemiológico será clave para determinar cómo evoluciona la circulación de este linaje en Argentina y si modifica el comportamiento de las infecciones respiratorias.
Qué pasa con las vacunas frente a PJ.2.1
Los primeros estudios de laboratorio indican que los anticuerpos generados por vacunas adaptadas a variantes anteriores del coronavirus mantienen capacidad de neutralización frente a PJ.2.1.
La evidencia disponible todavía no permite determinar con precisión cuál es la efectividad clínica de las vacunas frente a este linaje en condiciones reales. No obstante, los resultados iniciales son un dato relevante para evaluar la protección existente.
En Argentina, las autoridades sanitarias mantienen la recomendación de completar los esquemas de vacunación, especialmente entre las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones, como adultos mayores, personas inmunocomprometidas y quienes presentan enfermedades preexistentes.
La aparición de una nueva variante no implica necesariamente una mayor gravedad ni una nueva emergencia sanitaria. Por el momento, PJ.2.1 permanece bajo vigilancia internacional y los próximos estudios permitirán conocer mejor su capacidad de propagación y su impacto sobre la salud.