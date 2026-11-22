Alerta sanitaria

Llegó a la Argentina una nueva variante de Covid más contagiosa: qué se sabe y cuáles son los síntomas

El linaje PJ.2.1 fue identificado en tres pacientes internados en la provincia de Buenos Aires. Desciende de Ómicron y está bajo vigilancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque por ahora no hay evidencias de que provoque cuadros más graves.