La diabetes es una enfermedad metabólica que afecta a más de 800 millones de personas en el mundo y cerca de la mitad no sabe que la tiene.
Cómo funcionan los nuevos dispositivos que permiten controlar la glucosa durante las 24 horas
Los sistemas de monitoreo continuo de glucosa y las bombas de infusión de insulina transformaron el manejo de la enfermedad.
Mientras la detección temprana sigue siendo uno de los principales desafíos, los avances tecnológicos abrieron nuevas posibilidades para quienes conviven con esta condición.
Hoy existen dispositivos que permiten conocer cómo se comporta la glucosa durante todo el día y tomar decisiones con información más precisa.
La endocrinóloga Fabiana Masjoan (Mat. Provincial N° 3117) explicó que las herramientas disponibles en los últimos años modificaron el tratamiento, especialmente para las personas con diabetes tipo 1 y aquellas con diabetes tipo 2 que utilizan insulina.
Entre las innovaciones más importantes se encuentran los sistemas de monitoreo continuo de glucosa y las bombas de infusión continua de insulina.
Del pinchazo en el dedo al monitoreo continuo
Durante mucho tiempo, el control de la glucosa dependió principalmente de los glucómetros tradicionales, que requieren un pinchazo en el dedo.
Estas mediciones permiten conocer el nivel de azúcar en momentos determinados, pero no muestran qué sucede entre una medición y otra.
Masjoan utilizó una comparación sencilla para explicar la diferencia: mientras el glucómetro ofrece fotografías de la glucemia, el monitoreo continuo permite tener una película de lo que ocurre durante las 24 horas.
En lugar de contar con tres o cinco mediciones diarias, estos dispositivos permiten observar cómo varían los niveles de glucosa a lo largo del día.
Además, cuentan con alertas que pueden avisar cuando la glucemia desciende por debajo de los valores normales, incluso antes de que aparezcan los síntomas de una hipoglucemia.
Esto permite que la persona esté advertida y pueda actuar con anticipación. La especialista también destacó las bombas de infusión continua de insulina, que forman parte de las tecnologías que permiten adaptar el tratamiento a las necesidades de cada paciente.
Sin embargo, adviertió que el costo de estos dispositivos y las dificultades de cobertura de las obras sociales y del sistema público representan una barrera importante para su utilización.
Diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional: cuáles son sus diferencias
Aunque comparten alteraciones en el control de la glucosa, existen distintos tipos de diabetes y no todos se presentan de la misma manera.
La diabetes tipo 1 es la menos frecuente y representa alrededor del 10% o menos de los casos. Generalmente tiene un origen autoinmune y puede aparecer a cualquier edad, aunque predomina durante la infancia y la adolescencia.
Se caracteriza por una deficiencia total o casi total de insulina. Entre sus síntomas se encuentran orinar con mucha frecuencia, tener sed intensa y perder peso a pesar de alimentarse normalmente.
La diabetes tipo 2 representa más del 90% de los casos. Es más silenciosa porque habitualmente no presenta síntomas en sus primeras etapas.
Se relaciona con factores como el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión y las alteraciones del colesterol. También pueden influir los antecedentes familiares. Aunque es más frecuente en adultos, cada vez puede aparecer en personas más jóvenes.
La diabetes gestacional, por su parte, se diagnostica durante el embarazo. Puede presentarse en mujeres con sobrepeso, mayores de 25 años o con antecedentes familiares, pero también en embarazadas jóvenes y con peso normal.
Por eso, los controles prenatales incluyen estudios para detectarla tempranamente y evitar o reducir posibles consecuencias para el bebé.
Masjoan destacó que la prevención de la diabetes tipo 2 puede comenzar incluso antes del diagnóstico, durante la etapa conocida como prediabetes. En ese momento, los cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, los tratamientos farmacológicos pueden evitar o retrasar la aparición de la enfermedad.
Por eso, recomendó realizar controles a partir de los 35 años, incluso sin factores de riesgo, y consultar antes cuando existen antecedentes familiares u otras condiciones asociadas.