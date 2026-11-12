Nutrición y salud

¿Comer sin hambre puede afectar la digestión? Qué tener en cuenta para evitar la hinchazón y las molestias

La pesadez, los gases, el ardor y la distensión abdominal son molestias frecuentes que muchas personas incorporan a su rutina. Reconocer las señales de hambre y saciedad, revisar los hábitos alimentarios y evitar las comidas automáticas puede ayudar a mejorar la relación con la comida y el bienestar digestivo.