Recomendaciones

¿Por qué cambia la piel después de los 40 y qué cuidados necesita para mantenerse saludable?

La sequedad, las manchas, las líneas de expresión y la pérdida de firmeza pueden hacerse más visibles con el paso de los años. Los cambios están relacionados con el envejecimiento natural, la exposición acumulada al sol y las variaciones hormonales.