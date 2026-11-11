El acompañamiento de las personas autistas y sus familias continúa siendo un desafío que involucra al sistema de salud, las instituciones educativas y a la sociedad en su conjunto. En la ciudad, organizaciones como Autismo Santa Fe trabajan para visibilizar sus derechos, promover la accesibilidad y brindar contención a quienes atraviesan el proceso de diagnóstico y acompañamiento.
Autismo: una referente santafesina explicó cómo reconocer las primeras señales
Roxana Oscanoa, representante de Autismo Santa Fe, detalló qué comportamientos pueden advertir las familias durante la infancia y alertó sobre las barreras para acceder a terapias y garantizar la inclusión educativa.
En este marco, Roxana Oscanoa, representante de la organización, explicó las características del trastorno del espectro autista (TEA), las señales de alerta que pueden observarse durante los primeros años de vida y las dificultades que aparecen cuando las familias deben acceder a tratamientos y garantizar la inclusión escolar.
La referente también destacó los avances registrados en materia educativa, aunque advirtió que todavía existen importantes desigualdades en el acceso a los apoyos y las prestaciones, especialmente para quienes no cuentan con obra social.
Qué es el autismo
El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que influye en la comunicación, la interacción social y la manera en que cada persona percibe y procesa el entorno. No se trata de una enfermedad, sino de una condición que presenta distintas manifestaciones y necesidades de acompañamiento.
Al explicar esta diversidad, Oscanoa señaló: “El autismo se dice hoy que es una condición, es un trastorno de un espectro que tiene diferentes formas de ser en cada persona, que tiene un origen neurobiológico”.
Asimismo, sostuvo que pueden existir diferencias en el desarrollo del lenguaje, la comunicación y los vínculos sociales. Por eso, no todas las personas autistas presentan las mismas características ni necesitan los mismos apoyos. “Cada uno va a tener un desafío que probablemente es diferente a lo que se espera en el desarrollo de los demás”, indicó.
Señales de alerta
Uno de los aspectos centrales para las familias es poder reconocer determinadas señales durante los primeros años de vida. Oscanoa remarcó que la observación del desarrollo infantil es importante y que, ante comportamientos que llamen la atención, es necesario consultar con profesionales especializados.
Entre las señales mencionó la ausencia de sonrisa social, la falta de respuesta cuando se llama al niño por su nombre, las dificultades para señalar objetos o la ausencia de determinadas palabras. También advirtió sobre la pérdida de habilidades que anteriormente ya se habían adquirido.
A estas manifestaciones se suman algunas respuestas sensoriales y conductas que pueden observarse en ciertos niños, como taparse los oídos ante sonidos fuertes, mostrar rechazo al contacto físico, caminar en puntas de pie o realizar movimientos repetitivos con las manos, conocidos como aleteo.
“Si no señala, si no dice ciertas palabras o si decía ciertas palabras y las dejó de decir, hay muchísimas características”, explicó la representante de Autismo Santa Fe.
También mencionó el cuestionario M-CHAT, una herramienta de detección temprana que pueden conocer las familias, aunque aclaró que la identificación de estas señales no reemplaza una evaluación profesional ni constituye por sí misma un diagnóstico.
En ese sentido, insistió en la importancia de la consulta con especialistas, particularmente con neuropediatras, para evaluar el desarrollo y determinar si es necesario avanzar con estudios específicos.
Diagnóstico temprano
Oscanoa señaló que algunas características pueden advertirse desde los primeros meses de vida, aunque no siempre resultan fáciles de reconocer. Además, como las manifestaciones del espectro son diversas, algunas señales pueden hacerse más evidentes a medida que el niño crece.
La referente explicó que el diagnóstico suele llegar después de un proceso de observación y evaluación que puede extenderse durante varios años. “Hay chicos que reciben el diagnóstico a partir de los 2 años. La media común para recibir el diagnóstico es a partir de los 4 años”, indicó.
Para Oscanoa, lograr una detección temprana resulta fundamental porque permite comenzar antes con las evaluaciones y los apoyos que cada niño pueda necesitar.
Sin embargo, recibir el diagnóstico también representa un momento emocionalmente complejo para muchas familias. La noticia implica reorganizar expectativas, buscar tratamientos y pensar cómo será el recorrido educativo y social de sus hijos.
“Cuando un papá recibe el diagnóstico es cómo te enfrentás a esto”, expresó. Además, describió el proceso de adaptación familiar y las expectativas que deben reconstruirse frente a una realidad diferente de la que inicialmente habían imaginado.
Inclusión escolar
Otro de los grandes desafíos aparece cuando llega el momento de comenzar la escolaridad. En esa etapa, las familias deben evaluar qué apoyos necesita cada estudiante, si requiere acompañamiento dentro del aula y qué tipo de tratamiento resulta adecuado para favorecer su desarrollo.
Oscanoa destacó que la realidad educativa cambió considerablemente en comparación con años anteriores, cuando muchos niños autistas ni siquiera tenían garantizado el acceso a la escuela o no lograban completar la educación primaria. “Hoy es otro panorama y espero que más adelante sea mucho mejor”, manifestó.
Desde su propia experiencia, recordó que su hijo fue el primer estudiante autista en completar la primaria en la Escuela Sarmiento. Para ella, ese recorrido representa un logro que refleja tanto el esfuerzo de las familias como el compromiso de los propios estudiantes.
“Muchos de nuestros hijos que hoy están en la secundaria fueron los primeros chicos que terminaron la primaria con autismo en su escuela”, contó.
En esa línea, remarcó que la inclusión educativa requiere dedicación, comprensión y propuestas que contemplen las particularidades de cada estudiante. También destacó el papel de las escuelas especiales y de los equipos que acompañan las trayectorias educativas.
El acceso a tratamientos
Más allá de los avances en materia de inclusión, Oscanoa advirtió que el acceso a los tratamientos continúa siendo una de las principales preocupaciones. Después del diagnóstico, cada niño puede necesitar diferentes intervenciones, como acompañamiento en el desarrollo del lenguaje, rehabilitación u otros apoyos profesionales.
No obstante, la posibilidad de acceder a esas prestaciones depende muchas veces de la cobertura de salud disponible.
La referente señaló las dificultades que atraviesan las familias que no cuentan con obra social y sostuvo que no existe una cobertura pública de rehabilitación que garantice estas prestaciones en todos los casos.
Esta situación puede generar incertidumbre y una carga adicional para los padres, que deben buscar alternativas para sostener los tratamientos y garantizar el acompañamiento que necesitan sus hijos.
Por eso, consideró fundamental que las familias puedan encontrar espacios de orientación y contención durante todo el proceso, especialmente después de recibir el diagnóstico.
El mensaje a las familias
Al dirigirse a las familias y a la comunidad, Oscanoa pidió dejar de lado los prejuicios y comprender que cada niño tiene sus propios tiempos, posibilidades y desafíos.
“Que los respeten, que los ayuden, que los eduquen pensando en que, como todos los chicos, tienen límites. Que no tengan miedo porque ellos no tienen techo”, expresó.
También insistió en que las familias no deben atravesar este camino en soledad. Destacó la existencia de organizaciones, profesionales e instituciones que pueden brindar orientación y acompañamiento.
En ese sentido, invitó a quienes necesiten información o contención a acercarse a Autismo Santa Fe, una organización integrada por familias, personas autistas y profesionales que trabaja para visibilizar derechos, promover la accesibilidad y acompañar a quienes transitan esta realidad.
“Hay organizaciones como nosotros que ayudan también y, más que nada, para la contención de los padres, porque no es fácil esta trayectoria para ellos”, concluyó.