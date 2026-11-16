Caída en la vacunación

“La única vacuna eficaz es la que quedó en el brazo”, asegura el infectólogo Eduardo López

El especialista advirtió que en varias dosis, Argentina se alejó del 95% de cobertura recomendado por la OMS para garantizar la protección comunitaria. Señaló que las dificultades de acceso, los horarios de los vacunatorios y las dudas de las familias explican parte del problema.