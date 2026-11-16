Las vacunas previenen entre 3,5 y 5 millones de muertes anuales por enfermedades que históricamente provocaban brotes y cuadros graves (como la difteria, el tétanos, la tos convulsa, la gripe y el sarampión), según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, ese logro de la salud pública enfrenta hoy un problema creciente: la caída de las coberturas de vacunación. En Argentina, varias dosis del Calendario Nacional se encuentran en "niveles críticos", por debajo de los porcentajes necesarios para garantizar la protección comunitaria.
“La única vacuna eficaz es la que quedó en el brazo”, asegura el infectólogo Eduardo López
El especialista advirtió que en varias dosis, Argentina se alejó del 95% de cobertura recomendado por la OMS para garantizar la protección comunitaria. Señaló que las dificultades de acceso, los horarios de los vacunatorios y las dudas de las familias explican parte del problema.
La advertencia fue planteada por el infectólogo Eduardo López -jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y de la Asociación Argentina de Microbiología-, durante el Seminario de Periodismo en Salud 2026, organizado la semana pasada en Buenos Aires por el laboratorio MSD, en el que participó El Litoral.
El especialista recordó que la OMS recomienda alcanzar al menos un 95% de cobertura para evitar brotes. Sin embargo, Argentina (“que cuenta con uno de los calendarios de vacunación más completos”, según calificó) está lejos de esa meta en distintas vacunas, ubicándose algunas de ellas entre el 80% y el 94% (“situación de riesgo”), mientras que otras presentan “situaciones críticas”, con porcentajes todavía más bajos.
Entre los datos, mencionó que la tercera dosis de la quíntuple alcanza el 84% y la de rotavirus, el 83%. También advirtió sobre las bajas coberturas de los refuerzos de neumococo, triple viral (que protege contra el sarampión, rubeola y paperas), varicela y de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que previene varios tipos de cáncer.
“Argentina tiene solo dos vacunas en ‘condiciones óptimas’, o sea que se sitúan en 95% o más de cobertura, de acuerdo a datos oficiales de 2025: la BCG al nacer, y Hepatitis B (primera dosis) en el período neonatal”, indicó López.
La falta de refuerzos representa un problema particular porque son necesarios para sostener la inmunidad a largo plazo. En ese contexto, López advirtió sobre la reaparición de enfermedades prevenibles. “Tenemos un brote de tos convulsa o coqueluche, que es una enfermedad de la que nadie ya hablaba hace rato”, señaló.
También puso el foco en el riesgo de circulación del sarampión, una enfermedad de altísima capacidad de transmisión. Aunque Argentina logró eliminar los casos autóctonos, las bajas coberturas y la circulación internacional del virus representan una amenaza. “Basta que llegue un caso en período de incubación, que nadie se da cuenta, y se brote”, explicó.
Buscar a quienes no llegan al vacunatorio
Para el infectólogo, la baja vacunación no puede explicarse solamente por la desconfianza o los movimientos antivacunas. También existen barreras concretas que dificultan completar los esquemas: el costo del traslado, los horarios limitados de atención, las responsabilidades laborales y escolares, los tiempos de espera y la falta de disponibilidad de dosis.
En ese sentido, cuestionó que muchos vacunatorios cierren alrededor de las 14 y que no haya suficientes alternativas durante los fines de semana. “En Argentina, el 76% de las vacunas se aplica en el sistema público”, según encuestas mencionadas por el especialista. Por eso, consideró que el Estado tiene una responsabilidad central no solo en la compra y distribución de las dosis, sino también en garantizar que lleguen a la población.
Y dio algunos ejemplos de caídas críticas en un cuadro: “109.174 niños no recibieron la vacuna quíntuple, que protege contra difteria, tétanos, tos convulsa, hepatisis B y Haemophilus influenzae tipo b (Hib); 131.596 niños no recibieron la vacuna triple viral; y 121.296 niños de la cohorte ampliada no recibieron el refuerzo de la vacuna contra la varicela”, de acuerdo a datos 2025 del Ministerio de Salud nacional.
“El Estado compra vacunas y espera que la gente vaya a vacunarse. Pero uno tiene que ir a vacunar”, planteó. Y resumió: “La única vacuna eficaz es la que quedó en el brazo”.
Su propuesta es avanzar con estrategias territoriales que acerquen las vacunas a los lugares donde transcurre la vida cotidiana: escuelas, clubes, plazas, iglesias y espacios comunitarios. También pidió ampliar los horarios de atención e implementar operativos los sábados y domingos.
En particular, destacó la importancia de revisar los carnés y completar los esquemas en los establecimientos educativos, sobre todo en edades clave como el ingreso escolar y los 11 años, cuando corresponden dosis que hoy muestran coberturas insuficientes, como la del VPH.
López mencionó experiencias de Australia, Canadá y Chile, donde existen programas de vacunación escolar. También relató un operativo realizado en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, donde la cobertura de la vacuna contra el VPH era del 30%. “A partir de un operativo que llevó la vacunación a las escuelas, el porcentaje trepó al 93%”, contó. La intervención permitió llegar incluso a establecimientos rurales alejados, con caminos de tierra.
Para el infectólogo, la experiencia demuestra que es posible revertir las bajas coberturas cuando se modifica la estrategia y se sale a buscar a quienes no llegan espontáneamente al sistema de salud. Por eso, propuso desarrollar proyectos piloto en los barrios más vulnerables.
“Ir adónde están los chicos”
Tras su exposición, López dialogó con El Litoral sobre las dificultades para mejorar la inmunización infantil, las dudas de las familias y las estrategias para ampliar el acceso.
-¿Cómo se puede mejorar la vacunación de los chicos?
-Lo que hay que lograr es que los chicos se puedan vacunar. Para eso no solo hay que trabajar con los padres, sino también donde hay actividad colectiva: jardines maternales, guarderías y colegios. Al ingreso escolar, a los 5 años, las caídas de cobertura son críticas. El Estado tiene un deber irrenunciable, pero también los médicos y el periodismo tienen la capacidad de informar y formar. Creo que habría que enseñar sobre vacunas en las escuelas primarias, de manera lúdica, y en las secundarias como se enseña salud reproductiva.
-¿A qué atribuye las dudas de algunas familias?
-La reticencia a vacunarse aumentó con la pandemia del Covid. Muchas veces es simplemente “tengo dudas de vacunar a mi chico”. La clave es que el médico pueda responder esas inquietudes y que la información a la comunidad se sostenga en el tiempo. También tenemos que trabajar en redes sociales, especialmente con los adolescentes. Los grupos antivacunas no tienen una alta incidencia en el país pero son muy activos en redes sociales y, desde allí, generan reticencia.
-En Santa Fe se realiza una campaña lúdica en las escuelas con el equipo Vax Team. ¿Qué opina de esa iniciativa?
-Las estrategias lúdicas se pueden trabajar con asistentes sociales, psicopedagogas, maestras y médicos. Es una tarea multidisciplinaria; el médico no puede hacerlo solo. Así que me parece muy buena idea, más realizándose desde el Ministerio de Salud.
-¿Cómo se debería trabajar en las pequeñas localidades, donde hay chicos que viven lejos de los centros de salud?
-Hay que trabajar puerta a puerta o en los lugares donde los chicos se reúnen. En las pequeñas poblaciones es más fácil porque son menos personas. En las grandes ciudades, ir a las escuelas es necesario, pero también hay que trabajar en clubes e iglesias. Hay muchas posibilidades, aunque se necesita el convencimiento de la población. Y hay que sostener la comunicación en redes sociales y los medios a través del tiempo.
-¿Por qué preocupa la baja cobertura frente al sarampión? Estamos ante un riesgo cierto de brote?
-En Argentina está controlado y los casos autóctonos se han eliminado, pero basta que llegue un caso en período de incubación para que se produzca un brote. El sarampión empieza a contagiar dos días antes de que aparezca la erupción y sigue haciéndolo hasta un día después. Por eso, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud insisten en que la cobertura debe ser casi óptima, del 95%.
-¿Cómo se pueden despejar los temores sobre los efectos adversos?
-Cuando se indica una vacuna hay que explicarle a la madre que puede producir algún efecto adverso y cómo solucionarlo. Por ejemplo, si el niño tiene fiebre, se puede aliviar con paracetamol. Hay que darles confianza a los padres y explicar para qué protege, cómo lo hace, cuándo empieza a proteger y cuáles son los efectos adversos que puede tener. No alcanza solamente con prescribirla.