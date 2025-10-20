Riesgo para la salud

Prohíben un lote de un antibiótico inyectable por presencia de partículas en suspensión

La ANMAT ordenó el retiro del mercado del lote I2501 del producto “Clindamicina Klonal 600 mg/4 ml” tras detectar un desvío de calidad. La medida busca proteger la salud pública y alcanza a todo el país.