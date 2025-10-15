#HOY:

Se prohibió una línea de productos “keto” por ser apócrifos y carecer de registros sanitarios

La medida alcanza al “Pan premium keto y vegano” y a otros alimentos de la marca Mami Keto, que se vendían por internet sin autorización ni control sanitario. La ANMAT advirtió que no pueden ser elaborados ni comercializados en ninguna parte del país.

Productos alimenticios de la marca Mami Keto
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de una serie de productos alimenticios de la marca Mami Keto, tras determinar que se trata de productos apócrifos, es decir, sin los registros sanitarios exigidos por la normativa vigente.

La medida se publicó este miércoles 15 de octubre en el Boletín Oficial bajo la Disposición 7558/2025.

Venta online y sin control sanitario

La investigación comenzó a partir de la consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), quien pidió verificar la autenticidad del producto “Pan premium keto y vegano 750 g, hecho con harina de almendras con mix de semillas”, que se promocionaba como un “alimento saludable”. El consumidor informó que lo había adquirido a través del sitio web de la marca.

Según detalla el expediente, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL detectó que el pan y otros productos de la marca se comercializaban en dos domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al analizar la información disponible, los inspectores constataron que los rótulos no incluían ningún registro sanitario ni datos que permitieran identificar el origen o el establecimiento elaborador.

Ante esta situación, la ANMAT realizó consultas formales a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHySA) del Gobierno porteño, que confirmó que ninguno de los productos estaba autorizado.

La autoridad local, en coordinación con el INAL, se presentó en uno de los domicilios informados y procedió al decomiso directo e inmediato de los productos hallados. En el lugar se encontraron varias presentaciones de alimentos de la marca “Mami Keto”, entre ellos:

Pan premium keto y vegano

Yogur griego natural (170 g, 380 g y 720 g)

Pepas keto (140 g)

Budín keto (400 g)

Alfajor keto (100 g)

Cookies keto (125 g)

Crackers keto (110 g)

Todos fueron retirados del punto de venta por carecer de rotulación adecuada y por infringir lo dispuesto en el Código Alimentario Argentino (CAA).

Productos “apócrifos” y riesgos para la salud

De acuerdo con la disposición oficial, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL determinó que los productos analizados violaban los artículos 3° de la Ley 18.284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y el artículo 13 del CAA, por carecer de registros sanitarios tanto de establecimiento como de producto.

La falta de estos registros significa que los alimentos no pueden ser identificados en forma fehaciente como elaborados en un establecimiento habilitado, ni se puede asegurar que cumplan con las condiciones de higiene y seguridad requeridas.

Por ello, la ANMAT los consideró productos apócrifos y ordenó prohibir su elaboración y comercialización en todo el país, incluidas las plataformas de venta online.

“El consumo de productos alimenticios sin registro implica un riesgo potencial para la salud, ya que no se puede garantizar su inocuidad ni su composición real”, recordaron desde el organismo.

La disposición remarca que ninguno de los alimentos de la marca Mami Keto podrá ser elaborado, fraccionado ni expendido en territorio argentino, en ninguna de sus presentaciones, lotes o fechas de vencimiento.

