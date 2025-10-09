Boletín Oficial

Anmat actualizó las normas para ensayos clínicos y adopta estándares internacionales

La nueva disposición entrará en vigencia el 1º de diciembre y alinea a la Argentina con los criterios globales de Buenas Prácticas Clínicas. La medida busca fortalecer la transparencia, la calidad de los estudios farmacológicos y la protección de los participantes.