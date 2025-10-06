#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Riesgo para la salud

Anmat prohibió alisadores con formol, lavandinas y equipos estéticos sin autorización

Las medidas buscan proteger la salud de los consumidores ante la detección de productos ilegítimos y sin registro sanitario. Los artículos prohibidos incluyen tratamientos capilares, lavandinas y un equipo de depilación láser que se ofrecía en una estética de Chubut.

Alisadores para el cabello con riesgo de toxicidad
 10:59
Por: 

En los últimos días, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de varios productos en todo el territorio nacional.

Se trata de tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que apuntan a evitar riesgos para la salud de los consumidores ante la detección de artículos que se vendían sin contar con la debida inscripción sanitaria o sin procedencia verificada.

Alisadores para el cabello con riesgo de toxicidad

Mediante la Disposición 7322/2025, la ANMAT prohibió el uso y la comercialización de una serie de productos capilares de la marca T’ECNOLISS, entre ellos el Sistema biomolecular S.A.P Fase 1, S.Q.L Fase 2, C.N.A Fase 3 y el Plastificado sin enjuague final HIALURON BTX Creme Argan-oil.

Los cosméticos fueron detectados en una inspección realizada en un comercio de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, y se comprobó que carecían de datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

Lavandinas sin registro en redes socialesLavandinas sin registro en redes sociales

Según explicó el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, los productos fueron promocionados incluso a través de plataformas de venta online bajo la denominación “Alisado progresivo kit Tecno-Liss”.

El organismo advirtió que los alisadores capilares sin registro pueden contener formol (formaldehído), una sustancia no autorizada para uso cosmético con fines de alisado y que puede liberar vapores tóxicos al ser aplicada.

La exposición a este componente puede provocar irritación de ojos, piel y vías respiratorias, además de tos, enrojecimiento o ardor, y, a largo plazo, aumentar el riesgo de desarrollar cáncer nasofaríngeo.

Por esta razón, la ANMAT resolvió prohibir la venta, publicidad y distribución de los productos T’ECNOLISS en todas sus presentaciones, lotes y vencimientos, hasta que sus responsables regularicen su situación sanitaria.

Equipo estético sin procedencia verificadaEquipo estético sin procedencia verificada

Lavandinas sin registro en redes sociales

A través de la Disposición 7352/2025, el organismo también ordenó el retiro del mercado de las lavandinas y limpiadores marca “Limpimax”, tras constatar que no contaban con habilitación ante la autoridad sanitaria.

La investigación se inició a raíz de una consulta ciudadana que puso en duda la legitimidad del producto. Los inspectores verificaron que los números de registro impresos en las etiquetas no correspondían a ningún establecimiento habilitado ante la ANMAT, y que las direcciones indicadas en el envase —en Capital Federal y Mar del Plata— no pudieron ser verificadas.

Además, los productos eran promocionados y vendidos por redes sociales, una práctica cada vez más habitual pero que, en este caso, vulneraba la normativa vigente.

El organismo recordó que los artículos de limpieza y desinfección, denominados “domisanitarios”, deben fabricarse en establecimientos habilitados y con control técnico profesional, ya que su uso inadecuado o su composición no controlada puede representar riesgos para la salud y el ambiente.

Por estos motivos, la ANMAT dispuso prohibir la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los productos de la marca Limpimax, hasta tanto se encuentren debidamente regularizados.

Equipo estético sin procedencia verificada

La tercera medida, contenida en la Disposición 7353/2025, se relaciona con un equipo de depilación láser “Soprano ICE – Alma” que fue detectado en un centro de estética de la provincia de Chubut.

Mirá tambiénSe ordenó el retiro del mercado de un medicamento para tratar enfermedades intestinales

Durante una inspección conjunta entre la ANMAT y el Ministerio de Salud provincial, se comprobó que el aparato no contaba con los datos del importador en Argentina y que la propietaria del establecimiento no pudo acreditar su procedencia.

El dispositivo, utilizado para tratamientos estéticos de depilación y rejuvenecimiento, fue inspeccionado y su uso quedó inmediatamente inhibido.

La empresa Sirex Médica S.A., titular del registro de los equipos marca Alma Lasers en el país, confirmó que ese modelo y cabezal específico no fueron importados ni vendidos por la firma, lo que llevó a considerar el aparato como presuntamente ilegítimo.

Desde la ANMAT señalaron que no se puede garantizar la seguridad ni el correcto funcionamiento del equipo, lo que implica un riesgo para los pacientes y para el personal que lo manipula.

Por esa razón, se prohibió su uso, comercialización y distribución en todo el país, hasta tanto se verifique su origen y se garantice su cumplimiento normativo.

Mirá tambiénAnmat prohibió la venta de placas óseas y hojas para cirugía por ser falsificadas

Control y prevención

En los tres casos, la Administración Nacional destacó que las disposiciones tienen como objetivo prevenir daños a la salud pública y asegurar que los productos que llegan a los consumidores cumplan con los estándares de seguridad, calidad y eficacia.

Además, recordó que los usuarios pueden consultar el estado de inscripción de cualquier producto o empresa en el sitio web oficial de la ANMAT y denunciar aquellos artículos que no presenten datos claros de registro o procedencia.

Las medidas, firmadas por la administradora nacional Nélida Agustina Bisio, fueron publicadas en el Boletín Oficial el 6 de octubre de 2025 y ya se encuentran en vigencia.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
ANMAT
Salud
Boletín Oficial
Buenos Aires

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro