Anmat prohibió alisadores con formol, lavandinas y equipos estéticos sin autorización

En los últimos días, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de varios productos en todo el territorio nacional.
Las medidas buscan proteger la salud de los consumidores ante la detección de productos ilegítimos y sin registro sanitario. Los artículos prohibidos incluyen tratamientos capilares, lavandinas y un equipo de depilación láser que se ofrecía en una estética de Chubut.
Se trata de tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que apuntan a evitar riesgos para la salud de los consumidores ante la detección de artículos que se vendían sin contar con la debida inscripción sanitaria o sin procedencia verificada.
Mediante la Disposición 7322/2025, la ANMAT prohibió el uso y la comercialización de una serie de productos capilares de la marca T’ECNOLISS, entre ellos el Sistema biomolecular S.A.P Fase 1, S.Q.L Fase 2, C.N.A Fase 3 y el Plastificado sin enjuague final HIALURON BTX Creme Argan-oil.
Los cosméticos fueron detectados en una inspección realizada en un comercio de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, y se comprobó que carecían de datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
Según explicó el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, los productos fueron promocionados incluso a través de plataformas de venta online bajo la denominación “Alisado progresivo kit Tecno-Liss”.
El organismo advirtió que los alisadores capilares sin registro pueden contener formol (formaldehído), una sustancia no autorizada para uso cosmético con fines de alisado y que puede liberar vapores tóxicos al ser aplicada.
La exposición a este componente puede provocar irritación de ojos, piel y vías respiratorias, además de tos, enrojecimiento o ardor, y, a largo plazo, aumentar el riesgo de desarrollar cáncer nasofaríngeo.
Por esta razón, la ANMAT resolvió prohibir la venta, publicidad y distribución de los productos T’ECNOLISS en todas sus presentaciones, lotes y vencimientos, hasta que sus responsables regularicen su situación sanitaria.
A través de la Disposición 7352/2025, el organismo también ordenó el retiro del mercado de las lavandinas y limpiadores marca “Limpimax”, tras constatar que no contaban con habilitación ante la autoridad sanitaria.
La investigación se inició a raíz de una consulta ciudadana que puso en duda la legitimidad del producto. Los inspectores verificaron que los números de registro impresos en las etiquetas no correspondían a ningún establecimiento habilitado ante la ANMAT, y que las direcciones indicadas en el envase —en Capital Federal y Mar del Plata— no pudieron ser verificadas.
Además, los productos eran promocionados y vendidos por redes sociales, una práctica cada vez más habitual pero que, en este caso, vulneraba la normativa vigente.
El organismo recordó que los artículos de limpieza y desinfección, denominados “domisanitarios”, deben fabricarse en establecimientos habilitados y con control técnico profesional, ya que su uso inadecuado o su composición no controlada puede representar riesgos para la salud y el ambiente.
Por estos motivos, la ANMAT dispuso prohibir la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los productos de la marca Limpimax, hasta tanto se encuentren debidamente regularizados.
La tercera medida, contenida en la Disposición 7353/2025, se relaciona con un equipo de depilación láser “Soprano ICE – Alma” que fue detectado en un centro de estética de la provincia de Chubut.
Durante una inspección conjunta entre la ANMAT y el Ministerio de Salud provincial, se comprobó que el aparato no contaba con los datos del importador en Argentina y que la propietaria del establecimiento no pudo acreditar su procedencia.
El dispositivo, utilizado para tratamientos estéticos de depilación y rejuvenecimiento, fue inspeccionado y su uso quedó inmediatamente inhibido.
La empresa Sirex Médica S.A., titular del registro de los equipos marca Alma Lasers en el país, confirmó que ese modelo y cabezal específico no fueron importados ni vendidos por la firma, lo que llevó a considerar el aparato como presuntamente ilegítimo.
Desde la ANMAT señalaron que no se puede garantizar la seguridad ni el correcto funcionamiento del equipo, lo que implica un riesgo para los pacientes y para el personal que lo manipula.
Por esa razón, se prohibió su uso, comercialización y distribución en todo el país, hasta tanto se verifique su origen y se garantice su cumplimiento normativo.
En los tres casos, la Administración Nacional destacó que las disposiciones tienen como objetivo prevenir daños a la salud pública y asegurar que los productos que llegan a los consumidores cumplan con los estándares de seguridad, calidad y eficacia.
Además, recordó que los usuarios pueden consultar el estado de inscripción de cualquier producto o empresa en el sitio web oficial de la ANMAT y denunciar aquellos artículos que no presenten datos claros de registro o procedencia.
Las medidas, firmadas por la administradora nacional Nélida Agustina Bisio, fueron publicadas en el Boletín Oficial el 6 de octubre de 2025 y ya se encuentran en vigencia.
