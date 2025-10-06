Riesgo para la salud

Anmat prohibió alisadores con formol, lavandinas y equipos estéticos sin autorización

Las medidas buscan proteger la salud de los consumidores ante la detección de productos ilegítimos y sin registro sanitario. Los artículos prohibidos incluyen tratamientos capilares, lavandinas y un equipo de depilación láser que se ofrecía en una estética de Chubut.