La ANMAT dispuso el retiro del mercado de una serie de maquillajes infantiles tras detectar irregularidades en su comercialización. La decisión se formalizó mediante disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, luego de inspecciones que evidenciaron la circulación de productos sin registro ni control sanitario en distintos puntos de venta del país.
Se ordenó retirar maquillajes para niños del mercado: qué productos están prohibidos y por qué
La medida alcanza a kits de maquillaje, perfumes y cosméticos sin registro sanitario. El organismo advirtió que no puede garantizar su seguridad para niños y niñas.
Riesgo para la salud
La medida alcanza a diversos cosméticos dirigidos al público infantil, entre ellos kits de maquillaje, labiales, sombras, esmaltes y perfumes asociados a personajes populares. Según detalló el organismo, estos productos carecen de inscripción sanitaria obligatoria, lo que los convierte en ilegítimos.
Durante los operativos realizados en comercios y tras consultas recibidas por el organismo, se comprobó que los artículos no contaban con los datos requeridos en el rotulado, como el número de registro o la identificación del elaborador.
Esta situación impide verificar si fueron fabricados en establecimientos habilitados, bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas o con ingredientes autorizados. En consecuencia, no se puede garantizar su seguridad para el uso en niños y niñas.
Entre las marcas y productos involucrados figuran sets de belleza, bases líquidas, labiales y perfumes de origen tanto nacional como importado, muchos de ellos comercializados sin intervención de importadores habilitados.
Ante este escenario, la ANMAT resolvió prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de estos cosméticos en todo el territorio nacional, incluyendo su publicación en plataformas de venta online.
Qué implica la medida
La decisión forma parte de una política de control más amplia sobre productos cosméticos que no cumplen con la normativa vigente. En este caso, la falta de registro sanitario es el principal factor que motivó la intervención del organismo.
De acuerdo con la legislación vigente, todos los cosméticos deben estar inscriptos ante la autoridad sanitaria y cumplir con requisitos específicos de calidad, seguridad y trazabilidad. La ausencia de estos controles no solo implica una infracción administrativa, sino también un potencial riesgo para la salud de los usuarios.
En el caso de los productos infantiles, el cuidado es mayor, ya que están destinados a una población más vulnerable. El uso de sustancias no autorizadas o la falta de control en los procesos de elaboración puede derivar en irritaciones cutáneas, reacciones alérgicas u otros efectos adversos.
Además, la ANMAT advirtió que muchos de estos artículos ingresaron al país por canales no habilitados, lo que refuerza la imposibilidad de verificar su origen y condiciones de fabricación.
La disposición también establece que las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires deben reforzar los controles para evitar la continuidad de su comercialización.
Recomendaciones
Tras el retiro de estos productos, el organismo recomendó a la población evitar la compra y el uso de cosméticos que no cuenten con información clara en su etiquetado. En particular, se aconseja verificar que los envases incluyan datos de registro sanitario y del responsable de su elaboración o importación.
También se sugiere suspender inmediatamente el uso de aquellos artículos alcanzados por la medida y realizar la consulta correspondiente ante las autoridades sanitarias en caso de dudas.
El avance de este tipo de disposiciones refleja una tendencia reciente en los controles del organismo, que en los últimos meses intensificó las inspecciones sobre productos cosméticos y de higiene personal.
En ese marco, la ANMAT busca limitar la circulación de productos ilegales en el mercado, especialmente en el ámbito digital, donde se detecta una mayor oferta de artículos sin control sanitario.