Retiran del mercado un desinfectante para piletas por irregularidades en su rotulado

La medida, oficializada mediante la Disposición 76/2026, alcanza a todas las presentaciones del desinfectante para agua de piscinas rotulado como “Ingenia”, que se ofrecía tanto en locales físicos como en plataformas de venta online en Argentina.
La ANMAT aclaró que este producto está clasificado como “Riesgo 2”, una categoría que indica un nivel de peligrosidad mayor por su composición o acción química y que exige contar con evaluación previa y certificación nacional para su comercialización segura.
La ANMAT dispuso la prohibición inmediata del uso, comercialización y distribución en todo el país de un desinfectante para piletas de la marca “Ingenia”.
¿Por qué se prohibió el desinfectante?
La decisión se tomó luego de que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud detectara inconsistencias en el rotulado del producto. Específicamente, mientras la etiqueta principal indicaba la marca Ingenia, la tapa del envase mostraba la denominación Clorotech, lo que incumple las normas de identificación y trazabilidad de productos domisanitarios.
Este tipo de irregularidades impide asegurar que el producto cumple con los criterios de seguridad y eficacia necesarios, lo que puede representar un riesgo para la salud de las personas que lo utilizan en el tratamiento de aguas para piscinas.
Ante la detección de estas anomalías, la ANMAT no solo ordenó el retiro del producto del mercado nacional, sino que también inició un sumario sanitario contra la empresa Servicios Bioaguas S.R.L., responsable del insumo, quien reconoció ante las autoridades que era el fabricante declarada de la fórmula cuestionada.
La resolución de ANMAT destaca la importancia de que los productos destinados al mantenimiento de piscinas cuenten con registros sanitarios vigentes y rotulado adecuado.
Además, el organismo sanitario notificó a los organismos reguladores provinciales y al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad para gestionar la eliminación de publicaciones online y evitar la continua oferta del producto en plataformas digitales hasta tanto se regularice su situación.
La resolución de ANMAT destaca la importancia de que los productos destinados al mantenimiento de piscinas cuenten con registros sanitarios vigentes y rotulado adecuado, especialmente en plena temporada de altas temperaturas y uso intensivo de piletas. El retiro de este desinfectante del mercado busca proteger la salud de los consumidores y garantizar que todos los insumos ofrecidos cumplan con las exigencias de seguridad y control establecidas por la normativa nacional.