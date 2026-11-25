Disposiciones en el Boletín Oficial

La ANMAT prohibió un aerosol de uso deportivo detectado en Rosario y suspendió un medicamento para la diabetes

Las medidas alcanzan a todos los lotes del producto "Spray Frío GMP", hallado sin registro sanitario en un depósito santafesino, y a las especialidades medicinales con rosiglitazona, debido a reportes internacionales sobre riesgos cardiovasculares.