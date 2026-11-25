La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso y comercialización en todo el país de un aerosol de uso deportivo que carecía de registro sanitario y suspendió la elaboración, importación y venta de un fármaco antidiabético oral por antecedentes de eventos cardiovasculares adversos.
La ANMAT prohibió un aerosol de uso deportivo detectado en Rosario y suspendió un medicamento para la diabetes
Las medidas alcanzan a todos los lotes del producto "Spray Frío GMP", hallado sin registro sanitario en un depósito santafesino, y a las especialidades medicinales con rosiglitazona, debido a reportes internacionales sobre riesgos cardiovasculares.
Ambas resoluciones fueron oficializadas este martes mediante su publicación en el Boletín Oficial.
Aerosol deportivo sin registro sanitario
A través de la Disposición 7556/2026, el organismo prohibió todos los lotes del producto rotulado como “SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina – cont. neto 440 ml”.
Las actuaciones se iniciaron tras una denuncia sobre su oferta en sitios web y plataformas de comercio electrónico, lo que derivó en una inspección en un depósito de la firma MDF S.R.L., ubicado en calle Amenábar al 900 de la ciudad de Rosario.
Durante el procedimiento, los inspectores verificaron la existencia de 31 envases sin datos de lote, fabricante, importador ni registro sanitario, por lo que procedieron a inhibir preventivamente la mercadería.
Asimismo, la ANMAT prohibió a la empresa rosarina distribuir productos médicos a nivel interjurisdiccional e inició sumarios sanitarios tanto contra esa firma como contra su proveedor, Jorge Omar Kazlauskas, radicado en el partido bonaerense de Lanús, tras comprobar que ninguno contaba con las habilitaciones sanitarias exigidas.
Suspensión de la rosiglitazona por riesgos cardiovasculares
En paralelo, mediante la Disposición 7557/2026, la autoridad sanitaria suspendió la elaboración, importación, comercialización y uso de la rosiglitazona en toda la Argentina, abarcando tanto al ingrediente farmacéutico activo como a todos los medicamentos que lo contengan, solo o en combinación con otras drogas.
La decisión se sustentó en una evaluación del Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo a partir de recomendaciones regionales y datos de la base mundial VigiBase, donde se identificaron más de 93.200 notificaciones vinculadas con el principio activo, de las cuales cerca del 70% correspondieron a trastornos cardíacos como infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva.
En consecuencia, la ANMAT canceló las autorizaciones vigentes —entre ellas la correspondiente al comprimido Glimide 8 mg, titularizado por Laboratorio Beta S.A.— y ordenó el retiro inmediato del mercado de todas las unidades existentes, además de advertir sobre la aplicación de sanciones previstas en la Ley 16.463 ante eventuales incumplimientos.