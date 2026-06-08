Normativa alimentaria

Código Alimentario Argentino: fijan límites de arsénico en el arroz y sus derivados

La modificación incorpora parámetros específicos para el contenido de arsénico inorgánico en distintos productos elaborados a base de arroz. La medida busca reforzar los estándares de inocuidad alimentaria y adecuar la normativa local a criterios internacionales.