El Gobierno nacional aprobó un nuevo modelo, con nuevas características operativas, del Certificado Único Oncopediátrico (CUOP), el documento que acredita la condición de beneficiario del régimen de protección integral establecido para niños, niñas y adolescentes con cáncer. La medida fue dispuesta por la Dirección Nacional del Cáncer y publicada este viernes 24 de julio de 2026 en el Boletín Oficial.
Nuevo Certificado Único Oncopediátrico: qué cambia y qué deben saber las familias
El Ministerio de Salud aprobó un nuevo modelo del Certificado Único Oncopediátrico (CUOP), que podrá integrarse al perfil digital de Mi Argentina. Las credenciales que ya están vigentes mantienen su validez y no es necesario reemplazarlas de inmediato.
La principal novedad para las familias es que el certificado tendrá una nueva presentación y se prevé su integración al Perfil Digital del Ciudadano "Mi Argentina", además de mantenerse la posibilidad de contar con la credencial en formato físico. El cambio busca facilitar el acceso y la gestión del documento dentro de los sistemas digitales del Estado.
Sin embargo, hay un punto importante para quienes ya tienen el certificado: las credenciales emitidas bajo el modelo anterior continúan siendo válidas y conservan su eficacia jurídica hasta el vencimiento del plazo original, salvo las situaciones previstas por la normativa. Por lo tanto, las familias no deben interpretar la aprobación del nuevo diseño como una obligación de reemplazar inmediatamente el documento que ya poseen.
Qué es el CUOP y para qué sirve
El Certificado Único Oncopediátrico está vinculado con el régimen creado por la Ley 27.674, que establece una protección integral para niños, niñas y adolescentes con cáncer que tienen residencia permanente en el país.
La normativa creó además el Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer, cuyo objetivo es contribuir a reducir la morbimortalidad por cáncer infantil y garantizar los derechos de los pacientes a través de una coordinación de las acciones sanitarias.
Dentro de este marco, el Ministerio de Salud debe extender un certificado-credencial a las personas comprendidas por la ley que se encuentran inscriptas en el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA). Ese documento acredita la condición de beneficiario del régimen de protección integral.
La disposición establece que el certificado se renueva automáticamente cada año y que su vigencia se mantiene hasta que se produzca el alta definitiva del paciente, con los límites establecidos por la legislación. El régimen contempla a los beneficiarios hasta los 18 años inclusive y prevé que la autoridad de aplicación recomiende los mecanismos de atención y derivación cuando corresponda el pasaje a la mayoría de edad.
La actualización del documento responde, según explica la norma, a la necesidad de adaptar su diseño y funcionamiento a los actuales sistemas de información del Estado. El objetivo es que el CUOP pueda incorporarse progresivamente al entorno digital de Mi Argentina, como parte de la Plataforma del Sector Público Nacional.
La disposición también señala que el certificado es un documento público que acredita la condición de beneficiario de la Ley 27.674. Por eso, el cambio aprobado no modifica los derechos reconocidos por la normativa, sino que actualiza la forma de presentación y la integración tecnológica del documento.
Para las familias, esto significa que el aspecto central sigue siendo la condición de beneficiario reconocida por el régimen legal. La nueva versión del certificado no cambia por sí misma el alcance de esa protección.
Qué deben hacer quienes ya tienen el certificado
Uno de los puntos más importantes de la nueva disposición es que las credenciales que se encuentren vigentes al momento de la entrada en vigor de la medida mantienen su plena validez y eficacia jurídica.
En términos prácticos, esto significa que quienes ya cuentan con un CUOP emitido bajo el modelo aprobado en 2023 no necesitan asumir que el documento quedó invalidado por la aparición del nuevo diseño. La credencial conserva su vigencia de acuerdo con las condiciones que correspondan a cada caso.
La disposición establece que esas credenciales seguirán siendo válidas hasta que se produzca el vencimiento del plazo original, salvo que sean anuladas por las circunstancias particulares que determine el Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer (PROCUINCA), que fallezca la persona beneficiaria o que se alcance la mayoría de edad en los términos establecidos por la Ley 27.674.
Por eso, una recomendación práctica para las familias es conservar el certificado actual y continuar utilizándolo mientras se encuentre vigente. No es necesario iniciar un trámite de reemplazo solamente porque se aprobó un nuevo modelo.
La nueva normativa también dispone que el CUOP deberá instrumentarse tanto en formato físico como digital, para pacientes que se encuentren en tratamiento activo, en etapa de control o que hayan recibido el alta definitiva. A su vez, se estableció que se realicen las gestiones necesarias para integrar la versión digital en el Perfil Digital del Ciudadano "Mi Argentina".
Este último punto es relevante porque podría facilitar, a futuro, la consulta y presentación del certificado desde un teléfono celular u otro dispositivo, sin depender exclusivamente de una credencial física. Sin embargo, la disposición publicada establece la integración como parte del proceso de implementación y no detalla en su texto cuándo estará disponible para todas las familias ni cuál será el procedimiento concreto para visualizarlo en la aplicación.
Por eso, hasta que se informe oficialmente el mecanismo de acceso digital, quienes necesitan realizar una gestión vinculada con el CUOP deberían continuar utilizando los canales habituales y conservar la documentación que ya poseen.
La medida entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y no implica erogaciones presupuestarias para el Ministerio de Salud, según establece la propia disposición.
En síntesis, el cambio principal está en la actualización del modelo del Certificado Único Oncopediátrico y en su futura integración con Mi Argentina. Para las familias que ya tienen una credencial vigente, la información más importante es que el documento anterior continúa teniendo validez hasta el vencimiento de su plazo original, por lo que no deben realizar un reemplazo inmediato únicamente por la aprobación del nuevo diseño.
Ante cualquier duda sobre la situación particular de un paciente, la recomendación es consultar con el equipo de salud y los organismos oficiales correspondientes, especialmente antes de realizar un trámite que pueda requerir la presentación del certificado. De esta manera, se evita iniciar gestiones innecesarias y se mantiene vigente la documentación que acredita el acceso al régimen de protección establecido por la Ley 27.674.