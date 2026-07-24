Boletín Epidemiológico

Nuevo Certificado Único Oncopediátrico: qué cambia y qué deben saber las familias

El Ministerio de Salud aprobó un nuevo modelo del Certificado Único Oncopediátrico (CUOP), que podrá integrarse al perfil digital de Mi Argentina. Las credenciales que ya están vigentes mantienen su validez y no es necesario reemplazarlas de inmediato.