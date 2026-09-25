25 de septiembre

Damián Sudano: "Donde hay un medicamento, debe haber un farmacéutico"

En el marco del día mundial que celebra a estos profesionales de la salud, el titular del Colegio, alertó sobre los riesgos de desregular la comercialización de medicamentos, defendió la profesión como pilar de la salud pública y destacó la incorporación de la IA para mejorar la atención al paciente.