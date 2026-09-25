Este 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, para reconocer y honrar las contribuciones de los farmacéuticos a la salud mundial.
Damián Sudano: "Donde hay un medicamento, debe haber un farmacéutico"
En el marco del día mundial que celebra a estos profesionales de la salud, el titular del Colegio, alertó sobre los riesgos de desregular la comercialización de medicamentos, defendió la profesión como pilar de la salud pública y destacó la incorporación de la IA para mejorar la atención al paciente.
En este marco, Damián Sudano, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la 1° Circunscripción de Santa Fe, analizó el escenario actual que atraviesa la profesión. Frente a los intentos de desregulación del mercado farmacéutico impulsados a nivel nacional por el DNU 70/23, el dirigente remarcó el valor del profesional como custodio indispensable de la salud pública, al tiempo que destacó los avances en Inteligencia Artificial y la importancia de preservar las farmacias de barrio en cada rincón de la provincia.
La defensa del medicamento como bien social frente a la desregulación
Durante la entrevista, Sudano expresó su preocupación por la orientación del Gobierno nacional sobre la comercialización de medicamentos fuera de los canales profesionales. "El Estado nacional está tomando el medicamento como un bien común y no como un bien social que es", advirtió el titular de la institución. En esa línea, fundamentó la necesidad de mantener el control profesional en cada etapa de la dispensa: "El farmacéutico es el experto en medicamentos. Nos especializamos en eso y donde hay un medicamento debe haber un farmacéutico custodiando la dispensa y garantizando su buen uso".
Para alertar sobre los riesgos de liberar la venta al circuito comercial masivo, el referente gremial recordó antecedentes históricos: "Ya vivimos épocas de regulación en la década del '90 donde aparecieron medicamentos adulterados o truchos con varios incidentes. La única cadena de comercialización regulada y controlada es el laboratorio, la droguería y la farmacia". Asimismo, llevó tranquilidad a la población santafesina al remarcar que la provincia cuenta con legislación propia que protege el ejercicio profesional, sumado a la medida cautelar interpuesta por la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA) que mantiene en suspenso los tramos desreguladores del DNU.
Inteligencia Artificial y tecnología para potenciar la atención en el mostrador
El desarrollo tecnológico constituye otro de los ejes estratégicos impulsados desde la institución. Tras ser pioneros en la adopción de la receta electrónica y la validación digital, la red farmacéutica avanza ahora hacia la incorporación de herramientas basadas en Inteligencia Artificial.
El objetivo central de esta innovación no es reemplazar el criterio profesional, sino optimizar la gestión operativa. "Viene todo el proceso nuevo de Inteligencia Artificial; lo más importante es poder acelerar el trabajo administrativo para que el farmacéutico tenga tiempo de hacer atención farmacéutica, que es nuestro rol central", explicó Sudano. Además, destacó la implementación de registros digitales para las consultas de atención primaria: "Queremos registrar todo lo que hacemos en el mostrador porque si no registras no podés medir la labor ni la importancia del farmacéutico en el equipo de salud".
Formulaciones magistrales y la red de farmacias de barrio
En el plano asistencial, Sudano reivindicó el valor del farmacéutico formulista como respuesta a necesidades sanitarias específicas que la producción industrial masiva no suele cubrir. "El formulista magistral es fundamental en productos que los laboratorios descontinuaron, en enfermedades huérfanas o en formulaciones que no son económicamente viables para la industria", puntualizó.
Por último, el dirigente hizo un firme llamado a defender la sustentabilidad de los establecimientos de menor escala y a sostener la cercanía con la comunidad mediante asistencia financiera como el adelanto de cobro. "Es clave sostener esa capilaridad que tiene la red de farmacias, que haya una en cada pueblo y en cada barrio porque eso favorece el acceso al medicamento", concluyó Sudano, dirigiéndose finalmente a los vecinos: "Cualquier consulta que tengan, hablen con el farmacéutico. La relación que hay entre el paciente y el farmacéutico es de amistad, es única".
En tiempos de transformación tecnológica y debates normativos, la combinación de innovación digital, formulación magistral y atención personalizada consolida al farmacéutico como un garante insustituible del acceso seguro y equitativo al medicamento.