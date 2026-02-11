11 de febrero

Día Mundial de la Mujer Médica: el legado de las pioneras que transformaron la salud

En esta fecha se conmemora el nacimiento de Elizabeth Blackwell, la primera mujer en recibir el título de médica en el mundo. Un día para honrar a quienes vencieron prejuicios y hoy lideran los sistemas sanitarios con excelencia y compromiso social.