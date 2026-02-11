Día Mundial de la Mujer Médica: el legado de las pioneras que transformaron la salud
En esta fecha se conmemora el nacimiento de Elizabeth Blackwell, la primera mujer en recibir el título de médica en el mundo. Un día para honrar a quienes vencieron prejuicios y hoy lideran los sistemas sanitarios con excelencia y compromiso social.
El Día de la Mujer Médica es, por lo tanto, una jornada de doble propósito: celebrar lo logrado y renovar el compromiso por condiciones laborales equitativas.
Este 11 de febrero, el mundo celebra el Día Mundial de la Mujer Médica, una fecha que trasciende el simple recordatorio del calendario para convertirse en un acto de justicia histórica. La efeméride rinde homenaje a la doctora Elizabeth Blackwell, quien nació un día como hoy de 1821 en Bristol, Inglaterra, y se convirtió en la primera mujer en obtener un título universitario de medicina en los Estados Unidos y en el mundo moderno.
El desafío de Elizabeth Blackwell
La historia de Blackwell es una de tenacidad absoluta. Tras ser rechazada por diez facultades de medicina debido a su género, finalmente fue admitida en el Geneva Medical College de Nueva York, casi por una "broma" de los estudiantes varones que votaron a favor de su ingreso pensando que su solicitud era una burla.
Sin embargo, Blackwell se graduó con honores en 1849, rompiendo una barrera que parecía infranqueable. Su carrera no solo se centró en la práctica clínica, sino en la creación de escuelas de enfermería y facultades de medicina exclusivas para mujeres, sentando las bases de la educación médica inclusiva.
La efeméride rinde homenaje a la doctora Elizabeth Blackwell, quien nació un día como hoy y se convirtió en la primera mujer en obtener un título universitario de medicina en los Estados Unidos.
El eco en Argentina: la huella de Cecilia Grierson
Es imposible conmemorar esta fecha en nuestro país sin evocar a nuestra propia pionera: Cecilia Grierson. Al igual que Blackwell, Grierson tuvo que sortear obstáculos monumentales para convertirse, en 1889, en la primera médica graduada en Argentina.
Desde aquel hito de finales del siglo XIX hasta hoy, la presencia femenina en los hospitales y consultorios de Santa Fe y de todo el país ha crecido de manera exponencial. Actualmente, las mujeres representan la mayoría de la matrícula en las facultades de Ciencias Médicas y ocupan roles fundamentales en la investigación científica, la cirugía de alta complejidad y la gestión de políticas públicas de salud.
Es imposible conmemorar esta fecha en nuestro país sin evocar a nuestra propia pionera: Cecilia Grierson.
Desafíos del Siglo XXI
A pesar de los avances, la efeméride también invita a la reflexión. Si bien las mujeres son la mayoría en el sistema sanitario, aún persisten brechas en el acceso a cargos jerárquicos y disparidades en la conciliación entre la vida profesional y personal. El Día de la Mujer Médica es, por lo tanto, una jornada de doble propósito: celebrar lo logrado y renovar el compromiso por condiciones laborales equitativas.
Hoy, las profesionales de la salud son el corazón del sistema sanitario. En cada guardia, en cada diagnóstico y en cada avance científico, vive el espíritu de Blackwell y Grierson. Desde El Litoral, saludamos a todas las médicas santafesinas y argentinas que, con la misma determinación de las pioneras, cuidan la vida de nuestra comunidad.