Prevención y asistencia

El Gobierno aumentó los subsidios para atender los consumos problemáticos

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó los montos de cuatro programas destinados a la prevención, el tratamiento y el acompañamiento de personas con consumos problemáticos. Las medidas también alcanzan a las instituciones de atención comunitaria y a los espacios que brindan alojamiento. Los nuevos valores comenzarán a regir el 1° de noviembre.