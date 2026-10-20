El Gobierno nacional dispuso un aumento de los montos correspondientes a cuatro programas de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud. Las actualizaciones fueron oficializadas este martes mediante las resoluciones 1457, 1458, 1459 y 1460/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y tendrán vigencia desde el 1° de noviembre de 2026.
El Gobierno aumentó los subsidios para atender los consumos problemáticos
El Ministerio de Salud de la Nación actualizó los montos de cuatro programas destinados a la prevención, el tratamiento y el acompañamiento de personas con consumos problemáticos. Las medidas también alcanzan a las instituciones de atención comunitaria y a los espacios que brindan alojamiento. Los nuevos valores comenzarán a regir el 1° de noviembre.
Las medidas comprenden las becas de ingreso estímulo para quienes participan en dispositivos territoriales de prevención y acompañamiento, los subsidios personales para acceder a tratamientos especializados, los aportes destinados a las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) y los recursos para las Casas Comunitarias Convivenciales (CCC).
Según los fundamentos incluidos en las resoluciones, las actualizaciones responden al incremento de los costos de funcionamiento de las instituciones y a la necesidad de sostener las prestaciones destinadas a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y vulnerabilidad social.
Qué programas recibirán los aumentos
La Resolución 1457/2026 establece nuevos montos para el Sistema de Becas Ingreso Estímulo, creado en 2021 para fortalecer las políticas de prevención, atención y acompañamiento en materia de consumos problemáticos.
El esquema está vinculado con el Programa Nacional de Acompañamiento Territorial en Materia de Drogas y con los dispositivos territoriales comunitarios de la Sedronar. La actualización alcanza las distintas categorías previstas en el sistema y reemplaza los valores establecidos en noviembre de 2025.
De acuerdo con la norma, el objetivo es reforzar las estrategias de abordaje integral que se desarrollan en el territorio y reconocer la importancia de las actividades realizadas en esos espacios.
Por su parte, la Resolución 1458/2026 actualiza los montos máximos del Programa de Subsidios para el Abordaje Integral de Personas con Consumos Problemáticos. Este mecanismo busca garantizar el acceso a tratamientos en establecimientos especializados a personas mayores de 18 años que no cuentan con cobertura médica adecuada para esa atención o cuya cobertura no contempla prestaciones específicas para esta problemática.
El subsidio consiste en una prestación económica personal destinada a cubrir el costo del tratamiento en instituciones que mantienen convenios con la Sedronar. Si bien el beneficio corresponde a las personas destinatarias, los fondos se transfieren directamente a los establecimientos que brindan las prestaciones.
La actualización alcanza las diferentes categorías y modalidades contempladas por el programa. Entre los argumentos oficiales se mencionan el aumento de los costos fijos y de otras variables que inciden en los presupuestos de las instituciones adheridas.
La resolución también señala la necesidad de fortalecer los recursos disponibles para evitar una disminución en la calidad de los tratamientos, en un contexto que el organismo describe como de mayor demanda de abordajes específicos.
Más recursos para la atención comunitaria y el alojamiento
Las otras dos resoluciones se concentran en dispositivos que cumplen funciones de asistencia, acompañamiento e inclusión social en el ámbito comunitario.
La Resolución 1459/2026 actualiza los subsidios destinados a las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC). Estos espacios desarrollan actividades de asistencia integral para personas que atraviesan consumos problemáticos y situaciones de vulnerabilidad, con una modalidad de trabajo que articula recursos estatales y organizaciones locales.
El programa busca favorecer el acceso a la atención y a la inclusión social, promover acciones conjuntas con instituciones de cada comunidad y fortalecer las redes de participación. Los aportes económicos se otorgan mensualmente para sostener las actividades y prestaciones que brindan las casas.
En los fundamentos de la medida, el Ministerio de Salud indicó que el incremento de los costos desde la última actualización, realizada en noviembre de 2025, hizo necesario revisar los montos reconocidos. La intención declarada es dotar a las entidades de recursos para mantener su funcionamiento y responder a las necesidades de la población atendida.
En tanto, la Resolución 1460/2026 establece nuevos valores para el Programa de Subsidios a las Casas Comunitarias Convivenciales (CCC). Se trata de espacios que pueden ofrecer alojamiento, contención y acompañamiento a personas que realizan tratamientos por consumos problemáticos y que, además, enfrentan dificultades para acceder a una vivienda u otras situaciones de vulnerabilidad social.
Estos establecimientos procuran favorecer la inclusión social y habitacional, con el objetivo de que las personas alcancen la mayor autonomía posible y puedan ejercer plenamente sus derechos. Los subsidios se abonan mensualmente y se calculan en función de los módulos prestacionales reconocidos.
Al igual que en los otros programas, la actualización se fundamenta en el aumento de los costos de las entidades que participan del esquema y en la necesidad de sostener la calidad de los servicios.
Las cuatro resoluciones fueron firmadas por el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, el 16 de octubre y publicadas en el Boletín Oficial el 20 de octubre. En todos los casos, los nuevos montos comenzarán a aplicarse el 1° de noviembre de 2026 y los gastos serán afrontados con las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio financiero.