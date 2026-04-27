El Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer su último informe epidemiológico correspondiente a la semana 15 de 2026 (casos notificados hasta el 18 de abril), en el que se detalla la evolución de la psitacosis, una enfermedad transmitida por aves que viene registrando un aumento en los casos confirmados y en la severidad de los cuadros en Santa Fe.
Aumentan los casos de psitacosis en Santa Fe: qué dicen los últimos datos oficiales
El informe del Ministerio de Salud provincial muestra un incremento sostenido de la psitacosis en lo que va del año, con mayor proporción de casos confirmados.
Casos confirmados
De acuerdo con los datos oficiales, en lo que va de 2026 se notificaron 78 casos de psitacosis en la provincia. De ese total, 42 fueron clasificados como confirmados o probables, lo que representa una tasa de positividad del 54%. Este porcentaje marca una diferencia respecto de los años anteriores, cuando la proporción de casos confirmados se mantenía cerca del 25%.
En 2024 se habían registrado 114 notificaciones, con 27 casos confirmados o probables (24%), mientras que en 2025 las notificaciones ascendieron a 125, con 33 casos (26%) en esa categoría. El cambio en 2026 refleja una mayor proporción de diagnósticos positivos en relación con las sospechas.
El informe también señala modificaciones en la distribución territorial de la enfermedad. El departamento La Capital continúa siendo uno de los principales focos, con la mayor cantidad acumulada de casos en los últimos años.
Sin embargo, durante 2026 se observa un crecimiento marcado en el departamento Rosario, que pasó de no registrar casos en 2024 y contabilizar 6 en 2025, a sumar 21 casos confirmados en los primeros meses de este año.
Además, se notificaron casos en otros departamentos como San Lorenzo, San Jerónimo, San Justo y Garay, lo que indica una presencia extendida en distintas zonas de la provincia.
En cuanto al perfil de las personas afectadas, la mediana de edad se ubica en 44 años en 2026, por encima de los registros de años anteriores. La distribución por sexo es equilibrada, con una leve predominancia femenina en los casos confirmados.
Características de la enfermedad
Otro de los aspectos que destaca el informe es el incremento en la gravedad de los cuadros clínicos. El porcentaje de pacientes que requirieron internación se incrementó de manera significativa: pasó del 56% en 2024 al 86% en 2026 entre los casos confirmados y probables.
Asimismo, más del 50% de los pacientes presentó neumonía, una de las complicaciones más frecuentes asociadas a la enfermedad. También se registraron casos con manifestaciones más complejas, como neumonía acompañada de miocarditis.
La psitacosis es una zoonosis causada por la bacteria Chlamydia psittaci, cuyo principal reservorio son las aves. Las especies que representan mayor riesgo de transmisión son las aves psitácidas, como loros, cotorras y guacamayos. En segundo lugar, se encuentran las palomas, mientras que en menor medida pueden intervenir aves de corral y otras especies.
El contagio hacia las personas ocurre principalmente por la inhalación de partículas contaminadas provenientes de secreciones, excreciones o plumas de aves infectadas. También puede producirse por contacto directo con estos animales. Un aspecto relevante es que las aves pueden transmitir la enfermedad incluso sin presentar síntomas visibles.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y tos seca. En algunos casos, el cuadro puede evolucionar hacia dificultad respiratoria, compromiso general o síntomas gastrointestinales como vómitos o diarrea.
El informe subraya que la psitacosis puede confundirse con otras infecciones respiratorias debido a la similitud de los síntomas, lo que hace necesario un abordaje clínico cuidadoso para arribar a un diagnóstico preciso.
Además, se señala que la transmisión entre personas es poco frecuente y se considera excepcional, ya que la principal vía de contagio es el contacto con aves infectadas o sus secreciones.