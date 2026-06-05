Advierten expertas

Los riesgos psicológicos detrás del "dinero fácil" en las plataformas de contenido para adultos

El auge de plataformas de contenido erótico ofrece una aparente libertad económica, pero no repara en cómo afecta la autoestima y la salud mental. La Lic. Ana Blanc, psicoterapeuta especializada en Sexología Clínica Vincular y Terapia de Pareja, y la Lic. Estefanela Brignone, psicóloga y sexóloga especialista en Psiconutrición, para desentrañaron los efectos de este fenómeno tanto en creadores como consumidores.