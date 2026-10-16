Prevención

Sífilis en Argentina: los diagnósticos en mujeres aumentaron un 26%

Se detectó un crecimiento de los diagnósticos en centros comunitarios de Buenos Aires y Rosario entre 2024 y 2025. A nivel nacional, las tasas más altas se registraron entre jóvenes de 20 a 24 años, con una incidencia mayor en mujeres que en varones.