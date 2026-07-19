La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 19 de julio se realizarán cortes programados del servicio eléctrico en sectores de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica.
Durante la mañana
Cortes de luz programados para este domingo en Santa Fe y Santo Tomé
La EPE interrumpirá el suministro eléctrico debido a tareas de mantenimiento y mejoras eléctricas.
La EPE realizará trabajos este domingo.
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Cortes programados en Santa Fe
De 8 a 11 | Zona comprendida por Castelli, Alberdi, Necochea y Las Heras. Motivo: reemplazo de transformador.
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De 8 a 12 | Zona comprendida por bulevar Gálvez, Ituzaingó, Mitre y Alvear. Motivo: reemplazo de conductores.
Cortes programados en Santo Tomé
De 10 a 13 | Zona comprendida por avenida Ejército Argentino, avenida Luján, Gaboto y Entre Ríos. Motivo: reformas en subestación.
La EPE recordó que los trabajos pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan su realización.
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