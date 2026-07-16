Antes de salir de casa, repasá en menos de cinco minutos la información más importante para este jueves. Desde el pronóstico del tiempo hasta los cortes de tránsito y los pagos de ANSES, esta guía reúne los datos más útiles para planificar el día.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 16 de julio
El clima, el estado del tránsito, las obras que pueden generar demoras, quiénes cobran este jueves en ANSES y las principales recomendaciones para organizar la jornada en la ciudad de Santa Fe.
Clima: jueves templado, sin lluvias y con viento en aumento
La jornada comenzó en la ciudad de Santa Fe con 17,4°C, cielo despejado, humedad del 81%, viento del noreste a 19 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.
Según el pronóstico, el cielo irá cubriéndose durante la mañana y la tarde con condiciones mayormente nubladas, mientras que por la noche estará parcialmente nublado.
La temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y los 25°C de máxima, una marca elevada para esta época del año.
No se esperan lluvias durante toda la jornada. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 0 y 10%, por lo que el tiempo acompañará las actividades al aire libre.
El dato a tener en cuenta será el viento. Durante la noche aumentará su intensidad con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, especialmente en zonas abiertas y rutas.
Pronóstico para los próximos días
Viernes: 17° / 26°
Sábado: 16° / 23°
Tránsito: cortes, desvíos y obras que pueden complicar la circulación este jueves
Las rutas nacionales, provinciales y los principales accesos a Santa Fe presentan circulación normal y buena visibilidad. Sin embargo, en la ciudad continúan los operativos por obras de ASSA, trabajos municipales y la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, por lo que se recomienda planificar el recorrido con anticipación.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan las modificaciones en la circulación por la construcción del nuevo puente.
En la cabecera santafesina permanece habilitado un desvío a la altura del distribuidor de CILSA, donde la calzada de ingreso a Santa Fe funciona en doble sentido durante unos 200 metros.
Las autoridades solicitan reducir la velocidad, respetar la señalización y prever demoras, especialmente en los horarios de mayor circulación. Como alternativa puede utilizarse la Autopista Santa Fe-Rosario.
Ruta Nacional 11
Siguen los trabajos de recuperación de la calzada en Puerto General San Martín, entre Presidente Perón y América.
Durante las tareas, que se desarrollan entre las 8 y las 18, permanece restringida la circulación hacia Timbúes.
Los desvíos establecidos son:
Mano hacia el sur: habilitada para todo tipo de vehículos.
Mano hacia Timbúes: desvío por América, Vucetich y Presidente Perón.
Para el tránsito liviano con destino a Timbúes se recomienda utilizar América o Córdoba para acceder a la colectora de la autopista.
Cortes de tránsito en la ciudad de Santa Fe
Durante este jueves habrá interrupciones totales de circulación en distintos sectores por obras de ASSA y trabajos municipales.
Los principales cortes son:
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent.
Avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo.
Puente Colgante entre la Rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (de 9 a 16).
Acceso a Doctor Zavalla desde la rotonda del Club Atlético Colón. No se podrá ingresar desde Santo Tomé; Avenida J. J. Paso permanecerá habilitada.
Domingo Silva entre Belgrano y Las Heras (de 7 a 17).
9 de Julio entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert (de 14 a 15).
9 de Julio entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (de 15 a 16).
25 de Mayo entre 3 de Febrero y Monseñor Zaspe (de 9 a 12).
Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y Estévez Boero, en barrio El Pozo.
1° de Mayo entre Suipacha y Gobernador Crespo (de 14 a 14.30).
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero (de 13 a 14).
Sectores con reducción de calzada
Además, habrá circulación reducida en:
Francia y bulevar Pellegrini.
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero.
Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno.
Urquiza y bulevar Pellegrini.
25 de Mayo y bulevar Pellegrini.
Luis Jiménez de Asúa entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martínez.
Alejandro Greca entre Jiménez de Asúa y Estévez Boero.
Domingo Silva entre Belgrano y Las Heras (de 17 a 7 del día siguiente).
Urquiza entre Salta y Lisandro de la Torre (de 12 a 13).
Colectivos: recorridos modificados
Las obras también provocarán desvíos temporarios en varias líneas del transporte urbano.
Los cambios más importantes son:
Línea 16: modificación del recorrido por obras en Entre Ríos.
Líneas 1, 15 y 18: desvíos entre las 14 y las 15 por trabajos sobre 9 de Julio.
Línea 5: recorrido alternativo durante las obras en 9 de Julio.
Líneas 2, 4, 5, 10, 11 y 14: modificaciones entre las 15 y las 16 por tareas en 9 de Julio.
Líneas 2 y 9: desvíos en barrio El Pozo por trabajos sobre Alejandro Greca.
Línea 1: cambio de recorrido entre las 14 y las 14.30 por obras sobre 1° de Mayo.
Línea 8: modificación temporal por trabajos en calle Entre Ríos.
Si viajás hoy...
Hacia Santo Tomé: salí con algunos minutos de anticipación por las modificaciones en el Puente Carretero.
Hacia Paraná: la Ruta Nacional 168 presenta circulación normal y buena visibilidad.
Al centro santafesino: prestá atención a los cortes y reducciones de calzada por obras de ASSA.
Si utilizás colectivos urbanos: verificá previamente si tu línea tiene modificaciones de recorrido para evitar demoras.
Durante toda la jornada, las autoridades recomiendan circular con precaución, respetar la señalización en las zonas de obra y prever tiempos de viaje mayores a los habituales, especialmente en el microcentro y los principales accesos a la ciudad.
Cortes de energía: los barrios que tendrán interrupciones programadas este jueves
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este jueves 16 de julio realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé, por lo que habrá interrupciones programadas del servicio eléctrico.
Si vivís o tenés que realizar trámites en alguna de estas zonas, es recomendable tomar las precauciones necesarias y prever posibles inconvenientes.
Santa Fe
08:00 a 11:00
Sector comprendido por Avenida Aristóbulo del Valle, Los Pinos, Los Paraísos y Las Rosas.
08:00 a 11:00
Zona delimitada por Avenida Peñaloza, San José, Larrea y Regimiento 12 de Infantería.
08:00 a 12:00
Área comprendida por Santa Cruz, Alfonsina Storni, Francia y 4 de Enero.
08:00 a 12:00
Sector de Avenida López y Planes, Pasaje Irala, Gutiérrez y Saavedra.
08:00 a 12:00
Zona delimitada por La Pampa, Domingo Silva, Bernardo de Irigoyen y Bayo.
08:30 a 12:30
Área de Ruta Nacional 168, Soria, Estanislao López y De La Salle.
09:00 a 11:00
Sector comprendido por Castelli, Estado de Israel, Larguía y Pasaje Santa Fe.
09:00 a 12:00
Zona de Avenida López y Planes, Pasaje Irala, Iturraspe y Solís.
09:00 a 13:00
Sector delimitado por Regimiento 12 de Infantería, Pavón, Arzeno y Cafferata.
09:00 a 13:00
Área comprendida por Díaz de Andino, Carrasco, Arzeno y Espinoza.
11:00 a 13:00
Sector de Castelli, Estado de Israel, Ignacio Crespo y Larguía.
12:00 a 13:00
Zona delimitada por Hernandarias, Vieytes, Larguía y Arenales.
Santo Tomé
08:00 a 11:00
Sector comprendido por Avenida del Trabajo, Centenario, Iriondo y Colón.
Recomendaciones
Si te encontrás en alguna de las zonas afectadas, la EPE recomienda:
Cargar previamente celulares, notebooks y otros dispositivos electrónicos.
Desenchufar equipos sensibles para evitar inconvenientes cuando se restablezca el suministro.
Mantener cerradas las heladeras y freezers durante el corte para conservar mejor los alimentos.
Consultar el estado de los trabajos si se producen modificaciones en los horarios previstos.
Si necesitás verificar las interrupciones programadas en otras localidades de la provincia, podés consultar los canales oficiales de la Empresa Provincial de la Energía.
Aguas
Las obras que ASSA desarrolla en distintos puntos de la ciudad pueden provocar reducciones temporarias de calzada y algunas tareas sobre la red de agua.
Los trabajos más importantes se concentran en avenida General López, Francia, Domingo Silva, Urquiza y otros sectores del microcentro.
Si vivís en esas zonas, es conveniente verificar posibles modificaciones en la circulación durante la jornada.
ANSES: quién cobra este jueves 16 de julio
Este jueves cobran:
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI terminado en 5.
El cronograma continuará de la siguiente manera:
Viernes: DNI terminados en 6.
Lunes: DNI terminados en 7.
Martes: DNI terminados en 8.
Miércoles: DNI terminados en 9.
Los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar la próxima semana.
Antes de salir
✔ Clima: día agradable, sin lluvias y con máxima de 25°C.
✔ Tránsito: circular con precaución en el Puente Carretero y zonas con obras.
✔ Cortes de luz en Santa Fe y Santo Tomé.
✔ Agua: trabajos puntuales de ASSA en distintos barrios.
✔ ANSES: cobran jubilados con DNI terminado en 5.
✔ PAMI: disponibles los servicios habituales y recetas electrónicas.
✔ Qué llevar: un abrigo liviano para la mañana y una botella de agua.
✔ Qué evitar: demoras en sectores con obras y estacionar en zonas señalizadas.
✔ Recomendación del día: si tenés que circular durante la noche por rutas o avenidas abiertas, manejá con precaución por las ráfagas de viento previstas.