Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Desde la mañana
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
Imagen de archivo.
La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a tareas de mantenimiento, reemplazo de transformador, de elementos de maniobra y de conductores.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Almonacid, Quiroga y Azopardo
08:00 - 13:00 Ruta Nac. N168, Ruta Prov. N1, Los Eucaliptus y terraplén Este
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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