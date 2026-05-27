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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a tareas de mantenimiento, reemplazo de transformador, de elementos de maniobra y de conductores.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Almonacid, Quiroga y Azopardo

08:00 - 13:00 Ruta Nac. N168, Ruta Prov. N1, Los Eucaliptus y terraplén Este

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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EPE Cortes Programados
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