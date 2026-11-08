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Cortes programados de luz para este domingo en Santa Fe

Las interrupciones del suministro se realizarán de 8 a 12 para concretar tareas de mantenimiento y mejoras clave en la red de distribución.

Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas comenzarán a las 8 y se extenderán hasta el mediodía. Créditos: Guillermo Di SalvatoreSegún el cronograma difundido por la empresa, las tareas comenzarán a las 8 y se extenderán hasta el mediodía. Créditos: Guillermo Di Salvatore
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La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 8 de noviembre habrá tres cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Las interrupciones se realizarán durante la mañana y responderán a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura de distribución.

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Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas comenzarán a las 8 y se extenderán hasta el mediodía. Los trabajos incluyen maniobras de reconfiguración de la red, reemplazo de elementos de maniobra y retiro de líneas, por lo que los usuarios de las zonas delimitadas deberán tener en cuenta las interrupciones previstas.

La EPE realiza trabajos paliativos.La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 8 de noviembre habrá tres cortes programados.

Cortes programados en Santa Fe

De 8 a 12

Zona comprendida por San Martín, 25 de Mayo, Moreno y Juan de Garay.

Motivo: maniobras de reconfiguración.

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De 8 a 12

Zona comprendida por Lisandro de la Torre, Moreno, Urquiza y San Lorenzo.

Motivo: reemplazo de elementos de maniobra.

La seguidilla de cortes colmaron la paciencia de vecinosLos trabajos incluyen maniobras de reconfiguración de la red, reemplazo de elementos de maniobra y retiro de líneas.

De 8 a 12

Zona comprendida por Hipólito Yrigoyen Freyre, Crespo, 25 de Mayo y Belgrano.

Motivo: retiro de línea.

La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevar adelante las tareas previstas.

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