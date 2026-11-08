La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 8 de noviembre habrá tres cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Las interrupciones se realizarán durante la mañana y responderán a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura de distribución.
Cortes programados de luz para este domingo en Santa Fe
Las interrupciones del suministro se realizarán de 8 a 12 para concretar tareas de mantenimiento y mejoras clave en la red de distribución.
Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas comenzarán a las 8 y se extenderán hasta el mediodía. Los trabajos incluyen maniobras de reconfiguración de la red, reemplazo de elementos de maniobra y retiro de líneas, por lo que los usuarios de las zonas delimitadas deberán tener en cuenta las interrupciones previstas.
Cortes programados en Santa Fe
De 8 a 12
Zona comprendida por San Martín, 25 de Mayo, Moreno y Juan de Garay.
Motivo: maniobras de reconfiguración.
De 8 a 12
Zona comprendida por Lisandro de la Torre, Moreno, Urquiza y San Lorenzo.
Motivo: reemplazo de elementos de maniobra.
De 8 a 12
Zona comprendida por Hipólito Yrigoyen Freyre, Crespo, 25 de Mayo y Belgrano.
Motivo: retiro de línea.
La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevar adelante las tareas previstas.