En julio del año pasado, Gimena Accardi (40) y Nicolás Vázquez (48) confirmaron su separación luego de 18 años de relación. Poco tiempo después, el actor oficializó su vínculo con su compañera de la obra Rocky, Dai Fernández.
Gimena Accardi blanqueó su romance con un cantante 14 años menor que ella
La actriz, tras su separación de Nicolás Vázquez, encontró un nuevo amor en el set de una serie, confirmando su relación con un joven músico tras varios meses de rumores.
Meses más tarde, la actriz comenzó un nuevo proyecto profesional que terminaría marcando también un giro en su vida personal. Entre octubre y noviembre, Accardi participó de la grabación de TILF, la primera producción de formato vertical de la plataforma OLGA, que se estrenó en redes sociales a comienzos de este año.
Del rodaje a los rumores
Fue durante ese trabajo donde surgieron versiones de romance con su compañero, el trapero Seven Kayne, de 26 años. La historia que protagonizan en la ficción —centrada en una relación cargada de tensión entre una profesora y su alumno— potenció aún más las especulaciones.
En ese contexto, ambos artistas comenzaron a mostrarse juntos con frecuencia. Publicaciones en redes sociales, imágenes compartidas y apariciones en salidas nocturnas alimentaron las versiones, aunque en su momento señalaron que ese contenido formaba parte de la promoción de la serie.
La confirmación en redes
Con el paso de los meses y una vez finalizado el circuito promocional de TILF, Accardi volvió a compartir contenido junto al músico, esta vez sin vincularlo a la ficción. La actriz publicó un video que resume una reciente escapada a la Costa argentina, donde dejó en evidencia que estaban juntos.
Las imágenes muestran distintos momentos del viaje: recorridos por la ruta, paisajes naturales, caballos, y la estadía en una cabaña de estilo lujoso entre el campo y el mar. También se observan escenas en la playa, tanto bajo la lluvia como durante el atardecer.
En ese mismo registro, Accardi aparece sonriente caminando por la orilla, mientras que también incluyó tomas de Seven Kayne —cuyo nombre real es Joaquín Cordovero— disfrutando del lugar, incluso lanzándose a la pileta.
Una nueva etapa personal
El material compartido incluyó además momentos más íntimos, como el cantante tocando la guitarra desde el sillón o la silueta de ambos caminando juntos por la playa. La publicación estuvo acompañada por un mensaje de la actriz: “Entre el Atlántico y un lago encontré un nuevo paraíso donde todo fue paz. Qué hermosura. Si pueden, vivan esta experiencia”.
Tras la publicación, sus seguidores reaccionaron rápidamente y llenaron el posteo de mensajes positivos, celebrando esta nueva etapa en su vida personal. Comentarios como “¡Qué lindos!”, “De la ficción a la realidad” y “Qué seas muy feliz” reflejaron el acompañamiento del público.
De esta manera, luego de varios meses de especulaciones, Accardi confirmó su relación con el músico, en un vínculo que comenzó en el ámbito laboral y se trasladó fuera de la pantalla.