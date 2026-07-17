El furor global por la cultura argentina sumó un nuevo y sorprendente capítulo en Hollywood. Naomi Grossman, reconocida internacionalmente por su impactante papel en la aclamada serie antológica American Horror Story, causó una verdadera revolución digital al declararse ferviente seguidora de la Selección de Lionel Scaloni y, muy especialmente, de la máxima leyenda viviente del cuarteto cordobés: Carlos "La Mona" Jiménez.
La actriz de American Horror Story que es fanática de la Argentina y de "La Mona" Jiménez
La intérprete estadounidense Naomi Grossman se volvió viral en las redes sociales al revelar su pasado en Córdoba, su pasión por la Selección y una divertida anécdota arriba del escenario junto al "Mandamás" del cuarteto.
La ola de repercusiones comenzó a raíz del triunfo de Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. En las últimas horas, se volvieron virales una serie de fotografías donde se observa a la actriz besando una camiseta argentina con el rostro de Lionel Messi. Ante el impacto de las imágenes, la propia Grossman decidió romper el silencio en sus redes sociales para aclarar que su amor por el país no es una moda pasajera, sino un arraigado sentimiento que nació en su adolescencia.
De "Yanquilandia" a los bailes cordobeses
"Para quienes recién se enteran, yo viví en Córdoba durante el secundario", reveló la actriz para sorpresa de su audiencia internacional. A través de sus plataformas, Grossman compartió recuerdos de su juventud en el país, incluyendo la clásica postal de su curso en el viaje de egresados a Bariloche. Según detalló con humor, su regreso a los Estados Unidos fue sumamente difícil: "Recuerdo mi cara larga cuando me tocó volver, pateando y llorando a yanquilandia. Durante ese año de intercambio, me re-enamoré de la Argentina, en particular de Córdoba y, obvio, de La Mona Jiménez".
Ese año de inmersión cultural no solo le dejó amigos, sino también vivencias directas en la escena musical cordobesa. La actriz recordó una noche en la que asistió con un grupo de jóvenes extranjeros a uno de los emblemáticos e multitudinarios bailes del cantante.
"Le confesé mi amor": el día que subió al escenario con el Mandamás
La experiencia en el baile de cuarteto derivó en una anécdota inolvidable arriba de las tablas. "Ahí en el escenario, la Mona preguntó al público de dónde venían esa noche", relató Grossman. Ante la pregunta, el grupo coordinó para hacerse escuchar: "Como sabíamos que si gritábamos todos a la vez no se entendería, respondimos juntos: ¡Los Estados Unidos!".
El grito llamó la atención del ídolo popular, quien inmediatamente los invitó a subir. "Como éramos varios, la seguridad solo me dejó a mí. Él me abrazó y, con el micrófono, me preguntó qué hacía ahí. Fue en ese momento cuando le confesé mi amor por la Argentina y el Mandamás", recordó con emoción la intérprete.
La conexión con la cultura cordobesa sigue vigente al día de hoy. Recientemente, la actriz compartió los objetos que utiliza como "cábala" para alentar a la Selección, entre los que se destacan unas sandalias de la suerte adquiridas en el museo oficial del cantante y una camiseta alusiva. La interacción llegó a niveles insospechados cuando el propio perfil de "La Mona" reposteó su publicación, provocando lo que Grossman describió como un auténtico "colapso del internet argentino".
El cuarteto viaja en avión: el fenómeno de "La Mona" en el Mundial
El arraigo popular y el carisma de Carlos "La Mona" Jiménez no solo cruzan fronteras mediante actrices de Hollywood, sino que viajan en primera persona junto a los hinchas. Semanas atrás, en el marco de la actual cita mundialista y previo al partido de la Selección frente a Austria, el cantante protagonizó un hecho singular en un vuelo directo hacia Dallas.
Debido a una demora técnica que retuvo a los pasajeros a bordo por casi seis horas, el referente del cuarteto decidió distender el ambiente. Utilizando el intercomunicador oficial de las azafatas, improvisó un show en pleno avión interpretando sus grandes éxitos, transformando la espera en una fiesta albiceleste de la que participaron leyendas del fútbol argentino presentes en la aeronave, como Ubaldo Matildo Fillol, Ricardo Giusti, Carlos Tapia y Omar Larrosa.