Mundial 2026

La actriz de American Horror Story que es fanática de la Argentina y de "La Mona" Jiménez

La intérprete estadounidense Naomi Grossman se volvió viral en las redes sociales al revelar su pasado en Córdoba, su pasión por la Selección y una divertida anécdota arriba del escenario junto al "Mandamás" del cuarteto.