Tras su sonada separación de Lourdes Sánchez, el productor televisivo Pablo “Chato” Prada volvió a posicionarse en el centro de la escena mediática al trascender su incipiente vínculo con Agostina Navarrete, una joven de 26 años oriunda de Carlos Pellegrini (Santa Fe) y mamá de dos niños.
Quién es Agostina Navarrete, la joven santafesina vinculada sentimentalmente con el Chato Prada
El productor televisivo inició un romance con una joven santafesina tras separarse de Lourdes Sánchez, mientras se filtran mensajes sobre su nueva vida.
Cómo comenzó el vínculo entre el productor y la joven santafesina
La noticia del nuevo capítulo sentimental del histórico productor de la televisión argentina comenzó a circular con fuerza en los programas de espectáculos y portales de noticias. Según se dio a conocer, el acercamiento inicial entre ambos se produjo a través de la plataforma Instagram, donde el productor reaccionó a una historia publicada por la joven.
A partir de ese primer contacto virtual, la interacción continuó mediante el intercambio de números telefónicos y largas conversaciones a través de WhatsApp, combinando mensajes de texto y llamadas telefónicas que permitieron afianzar el trato.
La palabra de Agostina Navarrete y la reacción del Chato Prada
Lejos de esquivar los trascendidos, Agostina Navarrete rompió el silencio en declaraciones periodísticas y confirmó que efectivamente se están conociendo. No obstante, la joven optó por mantener la prudencia al señalar que el vínculo se encuentra en una etapa sumamente inicial, por lo que consideró que todavía es prematuro catalogarlo como una relación formal o consolidada.
Por su parte, la exposición pública escaló cuando salieron a la luz fragmentos de conversaciones privadas y audios vinculados al productor. En dichos mensajes, el histórico colaborador de la pantalla chica hacía referencia al complejo momento personal que atravesaba a raíz de su separación y utilizaba expresiones afectuosas hacia la joven, aunque posteriormente adoptó una postura de reserva frente a las consultas de la prensa.
Un nuevo escenario tras la separación de Lourdes Sánchez
Este nuevo acercamiento sentimental se da pocas semanas después de que se confirmara la ruptura definitiva de la relación entre el Chato Prada y Lourdes Sánchez, un vínculo de pareja que se extendió por más de 16 años y del cual nació su hijo Valentín. Mientras la bailarina y conductora reorganiza su presente en su provincia natal, la aparición de Agostina Navarrete reconfigura el panorama afectivo del reconocido hacedor de contenidos televisivos de América TV.