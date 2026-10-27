Romance confirmado

“El corazón está muy bien”: Lourdes Sánchez habló de su relación con Francisco Liotta

Luego de su separación del Pablo “Chato” Prada, la bailarina abrió su corazón durante una entrevista el programa de streaming *Ya fue todo*, de Jotax Digital y habló sobre su decisión de volver a apostar al amor y brindó detalles de su nuevo romnace con el empresario.