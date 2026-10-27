Lourdes Sánchez confirmó su relación con Francisco Liotta Hernández y compartió detalles de su presente sentimental, luego de poner fin a sus 16 años de pareja con el productor televisivo Pablo “Chato” Prada. Durante una entrevista en el programa de streaming *Ya fue todo*, de Jotax Digital, la bailarina habló sobre esta nueva etapa y defendió su decisión de volver a apostar al amor.
“El corazón está muy bien”: Lourdes Sánchez habló de su relación con Francisco Liotta
Luego de su separación del Pablo “Chato” Prada, la bailarina abrió su corazón durante una entrevista el programa de streaming *Ya fue todo*, de Jotax Digital y habló sobre su decisión de volver a apostar al amor y brindó detalles de su nuevo romnace con el empresario.
“El corazón está muy bien, muy feliz”**, expresó Sánchez al ser consultada sobre su situación afectiva. La artista se mostró entusiasmada con el vínculo que mantiene con el empresario y rugbier correntino, de 27 años, y aclaró que se trata de una relación reciente. “Es una relación muy nueva y vamos muy bien. Estoy contenta”, afirmó.
Cambios tras la separación
Sin embargo, la bailarina reconoció que comenzar una nueva historia sentimental implica importantes cambios en su vida, especialmente después de compartir más de una década y media con el Chato Prada, con quien tiene un hijo, Valentín.
“Es un cambio importante en la mía, fueron 16 años de relación con Pablo y es todo nuevo, además con un nene muy chiquito”, explicó, al referirse a los desafíos personales y familiares que atraviesa en este momento.
Al hablar sobre cómo conoció a su nueva pareja, Sánchez contó que ya tenía contacto con Liotta Hernández por su relación con algunos integrantes de su familia. Según relató, el vínculo sentimental surgió de manera inesperada. “Se dio en el momento que tenía que pasar, creo mucho en el Universo y en Dios”, señaló.
La artista también reconoció que el comienzo de esta historia no se produjo exactamente como le hubiera gustado, aunque prefirió no profundizar en las circunstancias. “No se dio de la manera en que me hubiese gustado, pero todo pasa por algo”, comentó.
Frente a las repercusiones que generó su nueva relación, Sánchez defendió su derecho a reconstruir su vida afectiva y buscar la felicidad. “Las personas tienen derecho a ser felices y la vida es muy corta”, sostuvo, en una reflexión sobre las decisiones personales y la posibilidad de comenzar de nuevo.
La relación salió a la luz después de que ambos fueran vistos juntos en Corrientes y, posteriormente, en su llegada a Buenos Aires. Las imágenes difundidas mostraron a la bailarina y al empresario sonrientes y cómplices, lo que alimentó las versiones sobre el romance.
Un nuevo comienzo
De acuerdo con lo que trascendió, el primer acercamiento se produjo cuando Liotta Hernández le mostró un departamento a Sánchez. Con el tiempo, el vínculo habría evolucionado hasta convertirse en una relación sentimental.
A diferencia de la bailarina, que tiene una trayectoria consolidada en el mundo del espectáculo, el joven correntino mantiene un perfil alejado de los medios. Sánchez explicó que su pareja no se siente cómoda con la exposición pública y que prefiere mantenerse al margen de las entrevistas.
“Él no quiere hablar porque no tiene nada que ver con este mundo”, contó la artista. Además, reveló una frase que él le habría dicho al respecto: “Me adapto a tu mundo, pero enseñame”.
La conductora también aclaró que ambos avanzan de manera gradual en la construcción de la relación y que todavía no comparten todas las actividades de su vida cotidiana. “Hay actividades a las que no, porque vamos de a poco”, explicó.
Mientras transita este nuevo capítulo personal, Sánchez continúa con sus compromisos profesionales. La bailarina adelantó que en diciembre estará al frente de la conducción de los premios Martín Fierro de la Danza, una responsabilidad que se sumará a su agenda laboral y a los cambios que atraviesa en su vida privada.