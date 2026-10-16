Lourdes Sánchez se refirió a su situación sentimental luego de poner fin a su relación con Pablo “Chato” Prada, con quien compartió casi dos décadas de vida y ante los rumores que la vinculan con un empresario correntino.
Lourdes Sánchez rompió el silencio luego de separarse del Chato Prada
Desde Corrientes, su provincia natal, la bailarina dejó entrever que está abierta a comenzar una nueva historia de amor y aseguró que su vida privada transita por un camino distinto al de su carrera profesional.
“No se castiga el amor, chicos”, expresó Sánchez durante una entrevista. La frase no pasó inadvertida en medio de las repercusiones por su separación del productor televisivo y de las versiones que la vinculan con un empresario correntino.
Durante la charla, la artista buscó diferenciar su presente laboral de las cuestiones personales. “Estoy trabajando con todo mi corazón, como me conocen y haciendo un gran trabajo. La vida privada es por otro lado”, señaló. Actualmente, Sánchez se encuentra en Corrientes, donde se desempeña como presidenta del Instituto de Cultura provincial, mientras Prada permanece en Buenos Aires junto a Valentín, el hijo de diez años que tienen en común.
Una separación que llevaba tiempo gestándose
La ruptura se conoció públicamente a través de Ángel de Brito, quien dio detalles de la situación en LAM, el programa de América TV. En aquella oportunidad, el conductor aseguró que la pareja llevaba varios meses separada y mencionó una presunta infidelidad como uno de los elementos que rodearon el final de la relación.
“Hay una infidelidad de por medio, un chico de 27 años de Corrientes que se llama Fran”, afirmó De Brito, quien también mostró una fotografía del joven al que hizo referencia. Según su versión, Sánchez habría mantenido un vínculo con él durante aproximadamente cuatro meses. La bailarina, por su parte, no confirmó ni desmintió públicamente esos detalles.
El periodista explicó que había conversado previamente con Prada antes de hacer pública la noticia. “Lo cuento porque lo hablé con él, voy a ser sincero, fuimos a almorzar, le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal”, relató al aire.
Tras la repercusión de sus declaraciones, Sánchez se comunicó con De Brito para expresar su postura. “Ángel, me gustaría hablar con vos. Lamento que no hayamos hablado antes nosotros”, le escribió, según mostró el conductor en el programa.
En ese intercambio, la bailarina también dejó en claro que el desgaste de la pareja no era reciente. “Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”, manifestó.
Días después de que la separación trascendiera, Sánchez había hablado sobre cómo estaba atravesando el proceso, especialmente por la presencia de su hijo en medio de la ruptura.
“Estoy muy bien. Estoy atravesando una situación difícil por una separación con un nene chiquito en el medio. Por supuesto que no es algo feliz, pero lo estamos sobrellevando muy bien, como dos personas adultas que somos y por todo el amor de nuestra historia de 16 años”, había expresado.
Sus declaraciones reflejaron la intención de afrontar esta nueva etapa con madurez y priorizar el bienestar de Valentín, pese a la exposición pública y a las versiones que surgieron alrededor del final de la relación.
Los rumores sobre un nuevo vínculo
La frase “No se castiga el amor” también llamó la atención por las versiones que relacionan a Sánchez con Francisco Liotta Hernández, un empresario de Corrientes señalado como su posible nueva pareja.
Aunque la bailarina evitó referirse directamente a esa persona, sus palabras fueron interpretadas como una respuesta a las críticas sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación poco después de que se conociera públicamente la separación.
Por el momento, Sánchez no confirmó de manera explícita el comienzo de un nuevo romance. Sin embargo, su declaración dejó abierta la posibilidad de vivir esta etapa sentimental sin sentirse condicionada por las opiniones ajenas.
Mientras tanto, tanto ella como Prada buscan mantener un trato cordial por el bienestar de su hijo. En los últimos días, ambos dejaron algunos gestos en redes sociales que apuntan a preservar una relación respetuosa tras la ruptura.
Valentín continúa siendo el principal punto de encuentro entre sus padres, que organizan su dinámica familiar entre Corrientes y Buenos Aires de acuerdo con sus compromisos laborales. Así, mientras se adaptan a una nueva realidad, Lourdes Sánchez parece dispuesta a mirar hacia adelante y afrontar los cambios de su vida personal a su propio ritmo.