Alexander Haskin, actor que participó en la reconocida serie You, murió a los 38 años luego de caer al océano desde un muelle de Santa Mónica, California.
Murió un actor de “You” tras caer al océano desde un muelle en California
Alexander Haskin, de 38 años, fue rescatado del océano cerca de la costa de Santa Mónica. Había participado en producciones como You, The Rookie y Mayans MC. La Policía investiga las circunstancias de su muerte.
Según confirmó el Departamento de Policía local, el hombre fue encontrado en el agua y rescatado por los equipos de emergencia. Los guardacostas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarle la vida.
El operativo comenzó durante la tarde del lunes, después de que las autoridades recibieran un llamado de emergencia que alertaba sobre la situación.
Qué se sabe sobre su muerte
Tras el episodio, la Policía inició una investigación para determinar qué ocurrió. De acuerdo con un vocero del Departamento de Policía de Santa Mónica, las primeras pruebas indican que Haskin estaba solo y que no había interactuado con otras personas inmediatamente antes del incidente.
Además, las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona respaldarían esa hipótesis.
Sin embargo, el medio TMZ había publicado, a partir de fuentes vinculadas a la investigación, que el actor habría discutido con una mujer antes de arrojarse al agua. Esta versión no fue confirmada oficialmente por las autoridades.
Quién era Alexander Haskin
Aunque no tuvo papeles protagónicos, Haskin participó en distintas producciones televisivas conocidas. Entre ellas se encuentran You, The Rookie y Mayans MC, donde tuvo intervenciones de menor relevancia.
Fuera de la actuación, su principal actividad laboral era como entrenador personal. También había formado parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos como policía militar.
El último contacto con su familia
Dana Haskin, padre del actor y expolicía de la Patrulla de Caminos de California, contó al medio The California Post que había tenido noticias de su hijo por última vez durante la madrugada del lunes.
En esa oportunidad, Alexander le había enviado un mensaje, aunque su padre prefirió no revelar el contenido.
También señaló que no lo había notado angustiado y recordó que, durante las semanas previas, habían hablado sobre reunirse para celebrar el Día de Acción de Gracias, una de las festividades tradicionales más importantes de Estados Unidos.
Por el momento, la muerte de Alexander Haskin continúa bajo investigación del Departamento de Policía de Santa Mónica, que busca esclarecer las circunstancias del hecho.