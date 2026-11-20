Andrea del Boca ya tiene un nuevo proyecto profesional después de su participación en Gran Hermano 2026. La actriz regresará a los escenarios con la obra Votemos, una propuesta que formará parte de la temporada de verano en Villa Carlos Paz y que tendrá un detalle particular: compartirá elenco con algunos de los participantes con los que convivió en el reality de Telefe.
Andrea del Boca vuelve al teatro con excompañeros de Gran Hermano
Después de su paso por el reality de Telefe, la actriz se prepara para estrenar Votemos el 26 de diciembre en Villa Carlos Paz. El elenco incluirá a Yipio y Juanicar, con quienes compartió la convivencia en la casa, además de Anna del Boca y Esteban Prol.
El estreno está previsto para el 26 de diciembre en el teatro Candilejas, uno de los espacios que integran la cartelera teatral de la ciudad cordobesa. Para esta nueva etapa, Del Boca estará acompañada por Yipio, Juanicar, Anna del Boca y Esteban Prol, entre otros artistas.
La noticia marca un nuevo capítulo en la carrera de la intérprete, que volverá a trabajar frente al público después de varios años sin realizar teatro. También representa la continuidad de su actividad artística luego de una experiencia televisiva que volvió a ponerla en el centro de la atención.
Andrea del Boca regresa al teatro
La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026 fue una de las experiencias más comentadas de su recorrido reciente. La actriz ingresó a la casa con la intención de afrontar un desafío diferente y mostrar una faceta de su vida cotidiana, alejada de los personajes que interpretó durante décadas.
En su presentación, había explicado que sentía ilusión, ansiedad y nervios ante la propuesta. Incluso comparó esas sensaciones con las que experimenta un artista antes de un estreno teatral.
También destacó que, dentro del programa, no tendría un personaje detrás del cual resguardarse. Según expresó entonces, el público conocería a Andrea en situaciones habituales, como cocinar, lavar o mantener el orden de su casa.
Durante su estadía en el reality atravesó discusiones y distintos momentos de tensión con otros participantes. Además, sufrió algunos accidentes. Uno de ellos ocurrió cuando se resbaló con una ojota y cayó de frente al piso, un episodio que le provocó la pérdida de algunas piezas dentales.
Quiénes acompañarán a la actriz en la obra Votemos
Uno de los aspectos que más llamó la atención del anuncio fue la composición del elenco. La propuesta reunirá a Del Boca con Yipio y Juanicar, dos figuras con las que compartió la convivencia en Gran Hermano. A ellos se sumarán Anna del Boca, Esteban Prol y otros integrantes del espectáculo.
La obra llegará al teatro Candilejas el 26 de diciembre y tendrá funciones durante la temporada de verano en Villa Carlos Paz. La actriz se trasladará a Córdoba en las próximas semanas para preparar este nuevo compromiso laboral.
Su regreso a las tablas se produce después de su participación en Brujas, en 2019. En aquella oportunidad compartió escenario con Viviana Saccone, Andrea Bonelli, Leonora Balcarce y Romina Ricci.
Ahora, con Votemos, Del Boca volverá a encontrarse con el público desde el teatro y con una compañía que combina artistas de trayectoria con figuras que ganaron visibilidad en la televisión. En sus redes sociales, la actriz anticipó su entusiasmo por el proyecto con un mensaje: “Se viene una temporada maravillosa”.