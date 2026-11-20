Temporada

Andrea del Boca vuelve al teatro con excompañeros de Gran Hermano

Después de su paso por el reality de Telefe, la actriz se prepara para estrenar Votemos el 26 de diciembre en Villa Carlos Paz. El elenco incluirá a Yipio y Juanicar, con quienes compartió la convivencia en la casa, además de Anna del Boca y Esteban Prol.