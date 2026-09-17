Solange Abraham se consagró ganadora de Gran Hermano Generación Dorada y cerró la edición 2026 del reality de Telefe luego de una definición frente a la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos. La final registró cerca de 30 millones de votos y dejó a la participante tucumana con el premio mayor de la competencia.
Solange Abraham ganó Gran Hermano 2026: cuánto dinero recibió
La tucumana se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada tras la final contra Yisela “Yipio” Pintos. La definición registró casi 30 millones de votos y la ganadora obtuvo $70 millones y una casa.
La victoria tuvo además un componente particular para Abraham, ya que se trató de su segunda participación en el programa. La concursante había formado parte de la edición de 2011 y, 15 años después, volvió a ingresar a la casa para competir nuevamente por el título. Entre ambas experiencias acumuló 298 días de encierro.
Solange Abraham, la ganadora de Gran Hermano 2026
Abraham permaneció 172 días en la casa durante esta edición, que se sumaron a los 126 días que había pasado en el reality durante su primera participación. De esta manera, se convirtió en la concursante argentina con mayor cantidad de días acumulados dentro de la casa.
Su recorrido durante Generación Dorada tuvo distintas etapas. La participante había sido expulsada durante la competencia y posteriormente tuvo la posibilidad de regresar mediante un Golden Ticket otorgado por la producción. Ese reingreso le permitió continuar en carrera y llegar hasta la definición.
Durante la temporada, su estrategia estuvo marcada por la exposición dentro del juego y por distintos enfrentamientos con otros participantes. Entre sus alianzas se destacó la relación con Cinzia Francischiello, con quien mantuvo un vínculo durante buena parte de la competencia.
La final enfrentó a dos participantes que habían tenido recorridos diferentes dentro del reality, pero que también habían atravesado salidas y posteriores regresos a la casa. Del otro lado estaba Yisela “Yipio” Pintos, quien terminó ocupando el segundo lugar.
Finalmente, el público se inclinó por Abraham. Según los datos difundidos luego de la definición, la ganadora obtuvo el 51,8% de los votos, mientras que Pintos alcanzó el 48,2%. La diferencia fue de 3,6 puntos porcentuales.
La definición se produjo después de una última etapa en la que cinco mujeres habían llegado a las instancias finales. Charlotte Caniggia había quedado en el tercer puesto antes de la definición entre Abraham y Pintos.
El premio que recibió Solange y cuánto ganó Yipio
Con su triunfo, Solange Abraham obtuvo un premio de $70 millones, una vivienda prefabricada y el trofeo correspondiente a la edición. La entrega de los premios estaba prevista para este jueves.
Yisela “Yipio” Pintos, en tanto, terminó como subcampeona y recibió $20 millones y otra vivienda como parte de los premios establecidos para la competencia.
La final también puso punto final a una temporada que se extendió durante varios meses y que contó con el regreso de participantes de distintas ediciones anteriores. En el caso de Abraham, su historia dentro del programa comenzó en 2011, cuando terminó en el quinto puesto.
Quince años después, volvió a participar y consiguió llegar hasta la definición. Su recorrido incluyó una expulsión, un posterior reingreso y varias semanas de competencia hasta alcanzar la última instancia.
Tras conocerse el resultado, Pintos reconoció el triunfo de su rival y destacó los vínculos que construyó durante su permanencia en la casa. Abraham, por su parte, celebró el resultado y agradeció el apoyo recibido durante la competencia.
De esta manera, Solange Abraham quedó como la ganadora de Gran Hermano 2026, mientras que Yipio terminó en el segundo lugar. La edición cerró con una votación cercana a los 30 millones de sufragios y con Abraham sumando una nueva etapa a su historia dentro del reality.