Tenía 65 años

La música, de luto: murió Andy Tayor, el guitarrista de Duran Duran

En un comunicado, sus compañeros de banda dijeron que Taylor había librado "una larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata" y que "falleció pacíficamente en su casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre".