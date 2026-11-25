Andy Taylor, guitarrista del grupo pop Duran Duran, falleció a los 65 años.
La música, de luto: murió Andy Tayor, el guitarrista de Duran Duran
En un comunicado, sus compañeros de banda dijeron que Taylor había librado "una larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata" y que "falleció pacíficamente en su casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre".
Nacido en Tynemouth, fue coautor de algunos de los mayores éxitos del grupo, como Save A Prayer, Rio y Girls On Film; y también trabajó con artistas como Robert Palmer, Rod Stewart y Belinda Carlisle.
En un comunicado, sus compañeros de banda dijeron que Taylor había librado "una larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata" y que "falleció pacíficamente en su casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre".
Su esposa, Tracey, dijo que el músico "era el pilar de nuestra familia" y añadió: "Lo echaremos de menos todos los días".
Los inicios de un autodidacta
Hijo de un pescador, Taylor aprendió a tocar la guitarra, el bajo y la batería de forma autodidacta y comenzó a tocar profesionalmente a los 13 años.
Tocó con varias bandas en el Reino Unido antes de responder a un anuncio en una revista musical que buscaba un "guitarrista con mucha energía", lo que le llevó a audicionar para Duran Duran.
El grupo llegó a alcanzar fama mundial gracias al movimiento New Romantic, que combinaba un synth-pop melódico y elegante con videoclips ambiciosos y una apariencia impecable.
Un estilo con sello propio
Las líneas de guitarra de Taylor, repletas de riffs potentes y cristalinos, solían ser uno de los puntos fuertes de sus canciones, desde la enérgica introducción de Girls on Film hasta la sórdida crudeza de Hungry Like The Wolf.
"Andy estuvo presente desde el principio de nuestra historia", dijeron sus compañeros de banda Simon LeBon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor (sus compañeros de banda no tenían parentesco, a pesar de compartir el mismo apellido).
"Desde el momento en que llegó a Birmingham procedente del noreste con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó un fuego y una audacia imborrables a nuestra música."
"Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo, y con un ingenio sutil que solo era comparable a su maravillosa y pragmática visión de la vida, nos mantuvo con los pies en la tierra y le dio a la banda su chispa durante los extraordinarios años que siguieron."
Nuestros pensamientos están con su esposa Tracey, sus hijos Georgina, Isabella, Bethany y Andrew, y su nieto Albie. Todos lo querían profundamente y pedimos que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles.