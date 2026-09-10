Ángela Torres habló abiertamente sobre sus proyectos personales y reveló uno de sus mayores deseos para el futuro: convertirse en madre y construir su propia familia. La cantante, que actualmente está en pareja con el influencer Marcos Giles, contó que ambos ya conversaron sobre la posibilidad de casarse y tener hijos.
Ángela Torres reveló su gran deseo: “Me muero de ganas de ser mamá”
La cantante habló sobre sus proyectos personales junto a Marcos Giles y contó que ambos ya conversaron sobre casamiento e hijos. También recordó cómo fue crecer en una familia alejada del modelo convencional.
Durante una entrevista con el streamer Nacho Elizalde para su ciclo “Hay amor”, la artista reflexionó sobre su manera de vivir los vínculos amorosos y explicó por qué considera importante proyectarse junto a la persona que elige para compartir su vida.
“Pero ¿para mí qué sentido tiene si no estar en pareja ya a los veintiocho años si no te proyectás así con el otro?”, planteó Torres durante la charla. Y agregó: “No puedo. Yo a medias nada, lamentablemente y a favor en otros sentidos”.
La conversación sobre casamiento e hijos
La cantante contó que con Giles ya tuvieron conversaciones relacionadas con el futuro de la pareja. Para Torres, estar en una relación implica pensar en un proyecto compartido y no limitarse únicamente al presente.
Su manera de entender los vínculos está atravesada, según explicó, por lo que define como su “muchosidad”, una mirada personal que relacionó con una ausencia que sintió durante su infancia: la de una familia convencional.
La artista forma parte de una reconocida familia vinculada al mundo del espectáculo. Es hija de Gloria Carrá y del músico Marcelo Torres, sobrina de Diego Torres y nieta de Lolita Torres.
Al referirse a su historia familiar, reconoció: “No tuve nunca una familia convencional o esa cosa de calorcito de hogar. Un poquito me faltó”.
Su sueño de construir un hogar propio
A partir de esa experiencia, Torres explicó que desde hace años imagina la posibilidad de crear una familia propia. La cantante señaló que se trata de un deseo que ocupa un lugar importante entre sus proyectos personales.
“Fantaseo mucho desde hace muchos años con la idea de crear mi propia familia, ¿viste? Es un gran sueño que tengo en la vida. Él es familiero”, expresó al referirse a su pareja.
Sus declaraciones también dejaron en claro que la maternidad es una de las experiencias que imagina para su futuro. La artista no habló solamente de la posibilidad de tener hijos, sino que manifestó de manera directa sus ganas de convertirse en madre.
“Me re veo siendo madre”
Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando Torres habló específicamente sobre la maternidad y reconoció cuánto desea vivir esa experiencia.
“Me re veo siendo madre, mal”, afirmó la cantante al describir cómo se imagina en ese rol.
Luego profundizó todavía más en ese anhelo: “Me muero de ganas de ser mamá. Toda mi vida”, declaró.
De esta manera, Ángela Torres compartió una faceta personal vinculada con sus expectativas para los próximos años y con el tipo de proyecto de vida que imagina junto a su actual pareja. Sus palabras estuvieron centradas en el deseo de construir un hogar propio y experimentar la maternidad, dos aspectos que, según contó, forman parte de sus aspiraciones personales.