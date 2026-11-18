Anne Hathaway se convirtió en madre por tercera vez. La actriz estadounidense, ganadora del premio Oscar, dio a luz a su tercer hijo fruto de su matrimonio con el empresario y diseñador Adam Shulman, con quien está casada desde 2012 y ya tiene a Jonathan, de 10 años, y a Jack, de 6.
Anne Hathaway fue madre por tercera vez: la actriz dio a luz a su tercer hijo junto a Adam Shulman
La ganadora del Oscar fue fotografiada paseando por las calles de Nueva York con el recién nacido en un portabebés. Con esta llegada, la pareja —casada desde 2012 y ya padres de Jonathan y Jack— agranda su familia tras un año de intensa actividad cinematográfica.
La noticia trascendió luego de que la intérprete fuera vista por primera vez en público tras el parto mientras caminaba por la ciudad de Nueva York. Según imágenes difundidas por el portal estadounidense TMZ, Hathaway paseaba llevando al recién nacido sujeto a su pecho en un portabebés orientado hacia adelante.
El anuncio en redes sociales
La artista había anunciado este embarazo en junio pasado mediante un video publicado en su cuenta de Instagram en el que mostraba su vientre musicalizado con el tema "Baby I'm Yours", de Barbara Lewis.
Un mes más tarde, durante una entrevista en el ciclo Late Night With Seth Meyers, confesó con humor que la noticia los había tomado por sorpresa: "Es increíble. Es decir, sabíamos lo que estábamos haciendo, pero nos sorprendió muchísimo que funcionara... nos sorprendió mucho que las cosas salieran así. Así que a este lo llamamos nuestro golpe de gracia".
La decisión de hacer una pausa
La llegada del nuevo integrante de la familia corona un 2026 de extrema exigencia profesional para la protagonista de Los Miserables, período en el que encabezó cinco lanzamientos cinematográficos: Mother Mary, El diablo viste a la moda 2, La Odisea, El fin de Oak Street y Verity, además de cumplir con sus respectivas giras promocionales internacionales.
Precisamente tras el estreno de Verity en octubre, Hathaway había adelantado su intención de alejarse temporalmente de la exposición pública para priorizar su vida doméstica.
"Ya he tenido suficiente de mí misma desde hace bastante tiempo. Y he sido muy, muy feliz, pero creo que es hora de dejar la fiesta", había señalado en diálogo con CBS Mornings, anticipando el retiro temporal que hoy transita dedicada a su familia de cinco.