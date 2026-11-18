Maternidad en Hollywood

Anne Hathaway fue madre por tercera vez: la actriz dio a luz a su tercer hijo junto a Adam Shulman

La ganadora del Oscar fue fotografiada paseando por las calles de Nueva York con el recién nacido en un portabebés. Con esta llegada, la pareja —casada desde 2012 y ya padres de Jonathan y Jack— agranda su familia tras un año de intensa actividad cinematográfica.