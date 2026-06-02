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El récord no tiene límites

Ricardo Arjona anunció dos nuevas fechas en Argentina

El cantautor guatemalteco amplía su gira con dos nuevas presentaciones en Buenos Aires, consolidando su éxito en el Movistar Arena tras agotar entradas para 18 recitales.

La primera fecha de Ricardo Arjona en Argentina.La primera fecha de Ricardo Arjona en Argentina.
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El reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona bate un nuevo récord que parece no tener límites ya que, después de 18 fechas con entradas agotadas, sumó dos nuevas funciones a la segunda etapa de su residencia en el Movistar Arena.

La segunda instancia de la gira Lo que El Seco no dijo en el recinto porteño contará con espectáculos para los próximos 1, 2, 5 y 6 de julio, que se agotaron rápidamente.

El artista hizo el anuncio en sus historias de Instagram.El artista hizo el anuncio en sus historias de Instagram.

Con producción de Fenix Entertainment, el intérprete se presentará también los días 7 y 9 de julio y suma un total de 20 conciertos en Buenos Aires, además de los dos recitales con los que hizo vibrar a Córdoba.

Los tickets para los nuevos espectáculos estarán a la venta a partir de este miércoles 3 de junio a las 13 horas, a través de el sitio oficial del microestadio, www.movistararena.com.ar.

Con cada presentación, Arjona propone un recorrido emotivo por las canciones que marcaron generaciones y construyeron una de las trayectorias más exitosas de la música en español. El espectáculo combina clásicos inolvidables con una puesta artística pensada para conectar de manera profunda con el público.

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Esta gira representa la producción más ambiciosa de toda su carrera. Con una escenografía imponente, tecnología de última generación y un diseño integral de luces y sonido, cada show está concebido para ofrecer una experiencia inmersiva que va mucho más allá de un concierto tradicional.

El tour inició el 30 de enero de 2026 con entradas agotadas en el Allstate Arena de Chicago y forma parte de un recorrido internacional de más de 35 fechas por Estados Unidos, Puerto Rico y Latinoamérica.

Luego de su histórica residencia de 23 conciertos en Guatemala a fines de 2025, Argentina vuelve a convertirse en uno de los grandes epicentros del fenómeno Arjona, que ya acumula 20 funciones en el Arena.

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