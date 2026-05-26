El reconocido cantante guatemalteco Ricardo Arjona cerró la primera etapa de su residencia en Buenos Aires con una presentación especial que tuvo como invitada a Soledad Pastorutti. Durante el show realizado en el microestadio Movistar Arena, ambos artistas interpretaron “Fuiste tú” ante un público que colmó el recinto.
Soledad Pastorutti cantó con Ricardo Arjona en un show único en Buenos Aires
El artista guatemalteco finalizó su serie de recitales en Argentina con un espectáculo memorable, acompañado por una destacada intérprete nacional.
La presencia de “La Sole” marcó uno de los momentos más destacados de la noche del lunes 25 de mayo. En plena conmemoración del Día de la Revolución de Mayo, la artista santafesina dejó de lado su repertorio folclórico más tradicional para sumarse a la balada romántica que popularizó Arjona.
La cantante interpretó la parte femenina de “Fuiste tú”, canción que forma parte de uno de los duetos más reconocidos del músico guatemalteco. El encuentro artístico generó una ovación entre los asistentes y se convirtió en uno de los momentos más comentados del cierre de esta etapa de conciertos.
Entradas agotadas
Con este espectáculo, Arjona puso punto final a las 14 funciones que realizó en Buenos Aires, además de dos presentaciones en Córdoba. La serie de recitales formó parte de “Lo que El Seco no dijo”, una de las giras más importantes y ambiciosas de su carrera.
La producción estuvo a cargo de Fénix Entertainment y logró una gran convocatoria, con localidades agotadas tanto en Argentina como en otras plazas internacionales.
Volverá a la Argentina
Sin embargo, el cierre de esta primera etapa no significará una despedida del país. El cantante anunció recientemente nuevas fechas en el arena porteño para el 1, 2 y 5 de julio, ampliando así su residencia ante la alta demanda del público.
De esta manera, Arjona continuará su vínculo con los fanáticos argentinos con nuevas funciones que prometen repetir el éxito alcanzado en las presentaciones anteriores.