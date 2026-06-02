Bárbara Vélez volvió a referirse públicamente a su conflictiva historia con Fede Bal luego de las recientes declaraciones que realizó el actor sobre la causa judicial y la polémica mediática que los enfrentó años atrás.
Barbie Vélez definió su historia con Fede Bal como el “trauma más grande” de su vida
La actriz expresó su malestar por la reaparición del tema en los medios, habló de la angustia que aún le provoca y lanzó un contundente pedido público.
La actriz expresó su malestar por la reaparición del tema en los medios y aseguró que continúa siendo una situación que le genera dolor y angustia, a pesar del tiempo transcurrido.
El descargo
Durante una emisión del programa que comparte con Nazarena Vélez en Bondi, la actriz realizó un fuerte descargo y explicó cómo la afectó escuchar nuevamente referencias a aquella etapa de su vida.
"El fin de semana la pasé como el ort* por una persona que cuando decide saca un tema que para mí es dolorosísimo. A mí me genera impotencia porque lo habla desde una impunidad y una soberbia cuando a mí me generó el trauma más grande de mi vida", expresó.
Además, sostuvo que durante años optó por mantenerse en silencio respecto de la situación, aunque reconoció que le resulta imposible mantenerse al margen cuando el tema vuelve a instalarse públicamente.
"Hace 10 años que decido callarme la boca, mirar para abajo, no hablar ni escuchar cuando saca el tema. Yo trabajo de esto, entonces no puedo hacer oídos sordos por más que quiera", manifestó.
El pedido directo a su expareja
En otro tramo de su intervención, Vélez se dirigió directamente a Bal y le pidió que deje de mencionarla públicamente.
"Quiero hablarlo después de 10 años para pedirte que no hables nunca más de mí. Si querés hablar, que sea para pedir perdón. No hables nunca más de mí porque no soy más la nena de 20 años que no sabía hablar y que tenía vergüenza y miedo", afirmó.
La actriz remarcó que el paso del tiempo y el trabajo personal le permitieron enfrentar de otra manera aquella experiencia. "Pasaron 10 años en mi vida, mucha terapia de por medio, así que no me rompas las pelotas", agregó.
El impacto emocional
Con evidente emoción, Bárbara explicó que cada vez que el conflicto vuelve a ocupar espacio en los medios revive sentimientos que creía superados.
"Tengo una familia hermosa y la pasé para el orto. Cada vez que se reflota el tema me vuelve a generar una angustia y una tristeza", señaló.
También cuestionó que la situación vuelva a exponerse públicamente mientras ella eligió guardar silencio durante años. "Es muy fácil hablar cuando sabés que la otra persona baja la cabeza y no habla", sostuvo.
A su vez, aprovechó para agradecer el acompañamiento de sus seres queridos y destacó el apoyo de su entorno más cercano. "Le mando un beso enorme a mi marido y a mi hijo, que son lo más grande de mi vida", expresó.
“Estoy harta de callarme”
Hacia el final de su descargo, la actriz aseguró que ya no quiere seguir sintiendo que debe permanecer en silencio frente a una situación que la marcó profundamente. "Estoy harta de callarme la boca como si tuviese algo que ocultar. Y no lo hablo porque es un tema que me pone mal", afirmó.
Finalmente, volvió a describir el impacto emocional que le dejó aquella etapa de su vida. "Hoy me levanté con una bronca. Es el trauma más grande de mi vida, es un tema que me angustia. No sé por qué no hablo, porque la vergüenza debería estar del otro lado", concluyó.