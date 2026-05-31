Repercusiones

Caso Agostina Vega: Ángela Torres se sumó al pedido de justicia

La actriz y cantante expresó su dolor por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba. A través de las redes sociales, se unió al reclamo de justicia impulsado por familiares, amigos y distintas figuras del espectáculo.