La vulnerabilidad detrás de las pasarelas y el glamur internacional volvió a quedar expuesta en las últimas horas. Bella Hadid, una de las figuras más cotizadas de la moda global, conmovió a sus millones de seguidores al revelar que atraviesa una severa recaída en su lucha contra la enfermedad de Lyme, un padecimiento crónico que arrastra desde los 14 años y que, según sus propias palabras, transforma su cotidianidad en un terreno de incertidumbre absoluta.
Bella Hadid y una dolorosa realidad: "Nada ayuda todavía" en su lucha contra la enfermedad de Lyme
La supermodelo internacional de 29 años compartió un crudo descargo en sus redes sociales tras sufrir un nuevo e intenso brote de la afección crónica que padece desde la adolescencia. Un cuadro de agotamiento extremo, aislamiento y la dificultad de convivir con una dolencia invisible que afecta a toda su familia.
A través de sus historias de Instagram, la modelo de 29 años compartió una imagen donde se la ve visiblemente afectada y un texto que refleja la frustración de no hallar respuestas en la medicina tradicional: "No he podido sacudirme este brote. Dormí 11 horas. Otra vez… Seguí cada protocolo de todos y cada uno de los médicos que he visto. Nada ayuda todavía", confesó con crudeza.
El impacto de una afección invisible
El relato de Hadid expone los síntomas más severos de una patología que no siempre es comprendida por el entorno. La joven, de ascendencia palestina y holandesa, enumeró las secuelas físicas y cognitivas que le impiden desarrollar sus actividades habituales, describiendo un cuadro que combina fatiga extrema, ansiedad, falta de aliento y la denominada "niebla mental".
"Estaba sin aliento al caminar a la cocina", graficó la modelo, apelando a la ironía al señalar que sus "últimas dos células cerebrales están peleando entre sí". Incluso, detalló que lograr completar una ducha sin desmayarse representó un "logro enorme" en su jornada. Esta falta de respuestas físicas ante las demandas de la mente suele derivar en consecuencias anímicas complejas: "Esto me provoca aislamiento severo y depresión, especialmente a lo largo de períodos prolongados", admitió.
Quince años de un diagnóstico complejo
Ante la lógica preocupación que despertaron sus primeras publicaciones, la menor de las hermanas Hadid regresó a sus redes durante la madrugada para llevar calma a sus fanáticos, naturalizando una realidad con la que convive desde hace una década y media. "Sé que suena perturbador, pero en plena verdad es mi realidad, así que es algo con lo que puedo lidiar hasta cierto punto ahora", explicó, y añadió de manera contundente: "Esto es verdaderamente un flujo y reflujo de cada día para mí durante los últimos 15 años".
La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se transmite a través de la picadura de garrapatas infectadas. En el caso de los Hadid, la dolencia se transformó en una marca familiar: además de Bella, la padecen su madre, la célebre Yolanda Hadid, y su hermano Anwar. Esta afección ya le ha costado a la modelo extensos períodos de ausencia en los eventos de alta costura y al menos dos internaciones mayores documentadas en 2023 y 2025.
El apoyo de su entorno y la esperanza del día a día
Pese al adverso panorama, la comunidad de la moda y su círculo íntimo no tardaron en manifestar su acompañamiento. Su hermana Gigi Hadid expresó públicamente el deseo de que vuelva a sentirse "tan fuerte y bien como merece", mientras que su madre, Yolanda, la definió firmemente como una "guerrera del Lyme".
Hacia el cierre de sus posteos, Bella dejó de lado la frustración para agradecer el afecto recibido y plantarse con optimismo frente al futuro inmediato. "Tuve una cantidad abrumadora de emoción por no poder hacer las cosas que mi mente es capaz de proponerse, pero que mi cuerpo no es capaz de ejecutar. Cada día es un nuevo día y mañana espero, si Dios quiere, que sea mejor", concluyó, dejando en claro que, aun en los momentos de mayor debilidad, la resiliencia sigue siendo su principal motor.