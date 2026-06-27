Nueva recaída

Bella Hadid y una dolorosa realidad: "Nada ayuda todavía" en su lucha contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo internacional de 29 años compartió un crudo descargo en sus redes sociales tras sufrir un nuevo e intenso brote de la afección crónica que padece desde la adolescencia. Un cuadro de agotamiento extremo, aislamiento y la dificultad de convivir con una dolencia invisible que afecta a toda su familia.