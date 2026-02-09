Brooklyn Beckham y Nicola Peltz estarían dando un paso importante en su relación al considerar la adopción de un hijo. Según fuentes cercanas a la pareja, ambos tienen el deseo de formar una familia que combine hijos biológicos y adoptivos, y este anhelo comienza a tomar fuerza en sus planes personales.
La decisión estaría motivada tanto por el deseo de ampliar la familia como por un fuerte compromiso con la idea de ofrecer un hogar y una vida mejor a un niño necesitado. Quienes conocen a la pareja afirman que esta posibilidad viene siendo conversada desde hace meses, y que ahora estaría cobrando forma concreta.
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz planean adoptar un hijo. Crédito: Reuters.
Un contexto de tensiones familiares
La noticia sobre la posible adopción se da en un momento delicado para Brooklyn Beckham, quien mantiene un marcado distanciamiento con su familia, especialmente con sus padres, David y Victoria Beckham.
La relación entre ellos se habría deteriorado a raíz de desacuerdos que se remontan a los preparativos de la boda con Nicola Peltz, y que se profundizaron en los últimos meses por diferencias personales y familiares.
Allegados aseguran que Brooklyn ha optado por cortar casi todo tipo de contacto con su entorno familiar más cercano, concentrándose en su matrimonio y su propio proyecto de vida. Esta decisión de adoptar podría simbolizar también una manera de afianzar su independencia emocional y familiar, construyendo su propio núcleo lejos de las expectativas que pesaban sobre él.
Más allá del conflicto familiar, quienes rodean a Brooklyn y Nicola aseguran que la idea de adoptar no es un acto impulsivo, sino una reflexión que comparten desde hace tiempo. La pareja siente que está en condiciones de brindar estabilidad, contención y amor a un niño que lo necesite, y eso sería tan importante como tener hijos propios.
Aunque aún no han iniciado oficialmente el proceso, ambos estarían evaluando los pasos legales y emocionales que implica la adopción, con una mirada comprometida y a largo plazo.
En medio de una fuerte crisis familiar. Crédito: Reuters.
Distancia con los Beckham: ¿una ruptura definitiva?
Desde el entorno de los Beckham, el silencio ha sido absoluto. Ni David ni Victoria se han pronunciado públicamente sobre los planes de adopción de su hijo, aunque diversas fuentes afirman que la relación está completamente congelada desde hace meses.
El hecho de que Brooklyn no haya participado de reuniones familiares recientes y que haya pasado festividades únicamente con la familia Peltz refuerza la hipótesis de un quiebre definitivo con sus padres, que alguna vez fueron figuras clave en su vida personal y profesional.