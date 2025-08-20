Un cambio en los Martín Fierro genera polémica: se suman premios para mascotas

La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) anunció que los próximos Premios Martín Fierro incluirán una categoría dedicada a las mascotas, en especial aquellas vinculadas a celebridades.
APTRA introducirá una premiación dedicada a mascotas —vivas y fallecidas— que pertenecieron a figuras mediáticas, generando reacciones encontradas en el mundo del espectáculo.
El dato generó sorpresa y cierto malestar. Trascendidos apuntan a homenajes póstumos para animales como Jazmín (perro de Susana Giménez), Violeta (la perra “Fatiga” de Casados con Hijos), Cristóbal (el chihuahua de Moria Casán) y Óscar (el gato de Graciela Alfano), cuya fama tuvo incluso efectos prácticos en televisión.
Desde hace años, la incorporación de categorías innovadoras en los Premios Martín Fierro viene generando debate. La novedad anunciada este martes por la tarde vía Luis Ventura, presidente de APTRA, promete continuar esa tendencia. Por primera vez, habrá galardones dedicados a mascotas que conforman parte del universo mediático argentino
Algunos medios especulan que la intención es rendir tributo a animales ya fallecidos que llegaron al corazón del público, incluso con un toque de nostalgia
Entre los nombres más mencionados hay varios de alto perfil mediático. Se habla de Jazmín, la entrañable perra de Susana Giménez; Violeta, reconocida por su papel como “Fatiga” en Casados con Hijos; Cristóbal, el pequeño chihuahua símbolo del estilo irreverente de Moria Casán; y Óscar, el gato de Graciela Alfano, recordado por su famosa somnolencia durante Bailando por un Sueño, situación que llevó incluso a la conductora a medicarlo para llevarlo al estudio
Desde APTRA, la postura oficial se mantiene mesurada. Ventura recordó que "cada vez que se propone una novedad, se genera polémica, pero suele concretarse”
Algunos sectores críticos opinan que premiar mascotas podría trivializar el evento y restarle seriedad al reconocimiento. “¿Qué sentido tiene premiar a un animal cuando debería destacarse el trabajo humano?”, cuestiona un periodista especializado en espectáculos.
En cambio, otros lo ven como un gesto tierno y popular. “Es entrañable, genera empatía y abre puertas a piezas emotivas dentro de la ceremonia”, comenta una usuaria en redes que remite al vínculo emocional que muchos espectadores establecen con esos animales emblemáticos.
