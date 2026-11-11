Estado de salud

Carmen Barbieri recibió el alta médica tras varios días internada por COVID-19

La conductora había ingresado a la Clínica Zabala por una infección urinaria que derivó en una inflamación renal. Tras mostrar una evolución favorable, los médicos autorizaron su regreso a casa, donde continuará con el tratamiento y deberá cumplir reposo antes de retomar sus compromisos laborales.