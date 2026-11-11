La conductora Carmen Barbieri, de 71 años, recibió el alta médica este martes luego de permanecer varios días internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. La artista había ingresado por una infección urinaria que derivó en una inflamación renal y, durante su estadía en el centro de salud, también se confirmó que tenía COVID-19.
Carmen Barbieri recibió el alta médica tras varios días internada por COVID-19
La conductora había ingresado a la Clínica Zabala por una infección urinaria que derivó en una inflamación renal. Tras mostrar una evolución favorable, los médicos autorizaron su regreso a casa, donde continuará con el tratamiento y deberá cumplir reposo antes de retomar sus compromisos laborales.
La mejoría de la conductora había sido anticipada por Juan Curubeto, su abogado y representante, quien explicó que el equipo médico debía realizar controles para evaluar el funcionamiento de sus riñones y comprobar que la inflamación hubiera disminuido antes de otorgarle el alta.
Cómo evolucionó la salud de Carmen Barbieri durante la internación
Durante los días que permaneció en la clínica, Barbieri recibió medicación por vía intravenosa y estuvo bajo observación permanente. Incluso, luego de presentar un episodio de fiebre durante la noche, los profesionales evaluaron la posibilidad de modificar el tratamiento. Finalmente, decidieron mantener el mismo esquema, aunque los medicamentos pasarían a administrarse por vía oral una vez que regresara a su domicilio.
En cuanto al diagnóstico de coronavirus, Curubeto indicó que, según la información proporcionada por los médicos, la infección no habría comprometido sus pulmones. Además, explicó que algunos rastros detectados en los estudios podrían estar relacionados con un cuadro gripal que la conductora había atravesado anteriormente.
La internación había sido comunicada por su hijo, Federico Bal, quien se encuentraba en Costa Rica por compromisos laborales. En un primer momento, el actor había contado que su madre estaba siendo atendida por una infección urinaria, pero posteriormente confirmó que un nuevo análisis había dado positivo en COVID-19.
Debido al diagnóstico, la conductora permaneció aislada y no pudo recibir visitas. Sin embargo, se encontraba consciente y mantenía contacto con sus familiares y allegados a través del teléfono celular.
Luego de recibir el alta, Carmen regresó a su casa acompañada por Federico Bal, quien estuvo presente para asistirla durante el traslado. Allí continuará con la recuperación y deberá respetar las indicaciones médicas, con especial atención al reposo durante los próximos días.
De acuerdo con lo previsto, la conductora podría reincorporarse a sus actividades el próximo lunes, cuando retomaría la conducción de su programa en Canal 9, siempre que su evolución y las recomendaciones de los profesionales lo permitan.
Los antecedentes de salud de la conductora
Este nuevo problema de salud se suma a otros episodios que atravesó durante los últimos meses. A fines de octubre, la artista había contado que padeció simultáneamente meningitis, broncoespasmo y gripe, un cuadro que le provocó fiebre de hasta 40 grados y la obligó a suspender sus actividades para permanecer en reposo.
Además, Barbieri tiene como antecedente una grave internación por coronavirus en enero de 2021. En aquella oportunidad desarrolló una neumonía bilateral que requirió su ingreso a terapia intensiva y la inducción de un coma farmacológico. Finalmente, recibió el alta el 20 de febrero, después de varias semanas de tratamiento.
Ahora, con el alta médica y de regreso en su hogar, la conductora se prepara para completar su recuperación antes de volver a la televisión.