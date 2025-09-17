Video: Catherine Fulop sufrió una tremenda caída en pleno show de Erreway

En las últimas horas, Catherine Fulop sufrió una tremenda caída durante la quinta presentación deErreway en el Arena de Buenos Aires. En un video, que se viralizó en las redes sociales, se pudo ver cómo la actriz venezolana tuvo un mal movimiento y terminó debajo del escenario en pleno show.
La mamá de Oriana Sabatini fue invitada al concierto de la banda de “Rebelde Way”, novela infanto-juvenil donde interpretó a Sonia Rey, la madre de Marizza Pía Spirito (Camila Bordonaba). Precisamente, fue en una secuencia que protagonizaron ambas que Cathy tuvo un tropiezo.
“¡Guarda!”, atinó a advertirle Camila, pero eso no evitó la caída de Catherine Fulop, que hizo un paso en falso y cayó al piso tras perder el equilibrio. “Está bien”, aseguró Bordonaba. Sin embargo, el público recién se despreocupó cuando vio a la modelo sana y salva.
“¡Estoy viva!”
La artista, que tenía botas altas con tacos en punta, exclamó: “¡Estoy viva!”. Luego, subió al escenario con ayuda de Camila Bordonaba, con quien se abrazó fuertemente y desdramatizó la situación.
“Qué raro yo haciendo el “chow”...se me vio la bombacha”, dijo la actriz, al tiempo que advirtió que el límite de escenario estaba “muy oscuro”.
