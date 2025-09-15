Celeste Cid se defendió de las críticas sobre supuestos retoques estéticos

La actriz Celeste Cid volvió a estar en el centro de la conversación pública luego de una entrevista reciente que derivó en una ola de especulaciones en redes sociales. Si bien habló de su carrera y de su relación con Santiago Korovsky, la atención se desvió hacia su rostro y la posibilidad de una cirugía estética, un rumor que rápidamente generó debate.
Tras recibir cientos de comentarios, la artista decidió expresarse a través de sus historias de Instagram. Allí distinguió los mensajes de apoyo, que agradeció, de las críticas que cuestionaban su aspecto físico. Recordó con gratitud sus tres décadas de trayectoria, celebrando la cercanía con el público y la memoria colectiva de personajes y trabajos que marcaron distintas generaciones.
La actriz rompió el silencio tras las críticas sobre su apariencia.
No obstante, también hizo frente a los cuestionamientos sobre su imagen. Comentarios como “ya no tiene la misma cara que a los 20” o “basta de cirugías” la impulsaron a dar una respuesta clara. Con firmeza, señaló que nunca se sometió a intervenciones quirúrgicas en el rostro y remarcó la importancia de aceptar los cambios naturales que vienen con la edad.
Mensaje sobre la presión estética
En su reflexión, Cid puso el foco en el mandato social que pesa sobre las mujeres y la imposibilidad de detener el paso del tiempo. Consideró cruel e irreal la expectativa de mantener una apariencia juvenil para siempre. “Soy una mujer de casi 42 años y me parece justo que podamos crecer en paz”, expresó en su descargo digital.
El descargo de la actriz en sus rede sociales.
Además, invitó a valorar el presente y a resignificar el tiempo, incluso el que se invierte en redes sociales. Según su mirada, la exigencia estética no solo condiciona, sino que limita la posibilidad de abrazar la naturalidad y vivir con libertad.
Un debate recurrente
La polémica se originó a partir de un fragmento de su participación en el programa Vuelta y Media, donde algunos usuarios señalaron cambios notorios en su rostro. Las reacciones en X (antes Twitter) oscilaron entre la decepción y la defensa de su autonomía personal, alimentando un intercambio intenso de opiniones.
No es la primera vez que la actriz enfrenta rumores similares. Ya en 2017 había desmentido haberse realizado cirugías faciales, aunque siempre se mostró abierta a compartir detalles sobre rutinas de cuidado y tratamientos no invasivos, como en un video publicado en febrero de 2025, donde se la veía aplicándose colágeno para mejorar la elasticidad de la piel, procedimiento que ella misma explicó.
Consciente de la atención constante que despierta su imagen, Celeste Cid eligió esta vez responder con sinceridad y con una mirada más amplia sobre el envejecimiento y la presión estética. Su postura reabrió el debate sobre los estándares de belleza y el derecho de las mujeres a transitar el tiempo sin ser juzgadas por los cambios naturales en sus rostros.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.