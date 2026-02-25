Con entradas agotadas, Chayanne abrió su gira en Argentina con una noche a puro hit

Chayanne volvió a la Argentina y lo hizo con una imagen que se repite cada vez que pisa el país: entradas agotadas, fanáticas emocionadas y un estadio convertido en fiesta. En su primer show en el Movistar Arena, el cantante puertorriqueño desplegó carisma, baile y una batería de canciones que hicieron vibrar al público.
El recital marcó el inicio de su nueva serie de presentaciones en Buenos Aires, en el marco del Bailemos Otra Vez Tour 2026. Según la cobertura de Agencia Noticias Argentinas, el artista regresó al país después de cinco años sin presentarse y abrió una agenda de seis conciertos en territorio argentino.
Con una energía sostenida de principio a fin, Chayanne combinó romanticismo y ritmo en una noche sold out. Sobre el escenario, estuvo acompañado por un amplio cuerpo de bailarines que reforzó una puesta dinámica y coreográfica, uno de los sellos que caracterizan sus shows en vivo.
En el repertorio no faltaron los clásicos más esperados por su público, como “Torero”, “Salomé” y “Dejaría Todo”, que fueron de los momentos más celebrados del concierto. A eso se sumó la respuesta del público, que cantó y bailó durante toda la presentación.
El artista también incluyó temas más recientes como “Bailando bachata”, además de canciones como “Como tú y yo” y “Te amo y punto”, que se mezclaron con himnos de su carrera como “Un siglo sin ti” y “Provócame”. Esa combinación reforzó el cruce generacional que suele convocar en cada visita.
Tras este primer recital, la gira continuará con nuevas fechas en el Movistar Arena los días 25 de febrero, 1, 4 y 7 de marzo, todas con localidades agotadas. El cierre en Argentina, en tanto, está previsto para el 13 de marzo en el estadio Vélez, también con entradas vendidas.
Con más de una larga trayectoria internacional y millones de discos vendidos, Chayanne volvió a dejar en claro por qué sigue siendo una figura central de la música latina. Su regreso a Buenos Aires no solo confirmó la vigencia de su repertorio, sino también la fidelidad de un público que lo acompaña desde hace décadas.