Regreso esperado

Con entradas agotadas, Chayanne abrió su gira en Argentina con una noche a puro hit

El puertorriqueño inició su serie de conciertos en Buenos Aires con un Movistar Arena colmado y una noche marcada por clásicos, nuevos temas y una puesta en escena que hizo bailar a sus fans, en el arranque de su "Bailemos Otra Vez Tour 2026".