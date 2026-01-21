Chechu Bonelli habló sobre su relación con el ex de Zaira Nara: “Facu es una bomba”

La modelo y conductora Chechu Bonelli habló públicamente sobre su vínculo con Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara, tras ser vistos juntos en distintos encuentros. Aunque negó que haya una relación formal, sus declaraciones sobre el polista —a quien llamó “una bomba” y “un candidatazo”— reavivaron los rumores mediáticos sobre un posible romance.
Invitada al programa Puro Show, Chechu Bonelli enfrentó las especulaciones que surgieron luego de que circularan imágenes de ella junto a Facundo Pieres compartiendo una cena y momentos distendidos en la costa atlántica y Punta del Este. La modelo buscó minimizar la relación entre ambos, describiéndola como una amistad de larga data, pero no cerró las puertas a interpretaciones más allá de eso.
Bonelli explicó que conoce al polista desde 2008 y que lo que se vio fueron encuentros sociales, incluyendo mates y una cena, sin dar mayores detalles de un vínculo romántico.
Frases que encendieron los rumores
Aunque intentó desdramatizar la situación, Chechu lanzó algunas frases que no pasaron desapercibidas. Al ser consultada sobre su relación con Pieres, dijo que lo ve “como amigos” y que “no somos nada” más que eso.
Sin embargo, cuando el cronista mencionó que parecía muy atenta a su acompañante, no lo negó y dijo: “Es un chico hermoso. Es un candidatazo, olvidate”. Sobre la posibilidad de que haya algo más, se mostró evasiva: “Hay preguntas que no tienen respuesta” y agregó con humor que ciertos detalles no los podía compartir.
En un comentario que volvió a hacer ruido, afirmó: “Facu es una bomba, sí, me encanta”. Estas expresiones, aunque no confirman una relación sentimental, alimentaron la especulación sobre una posible vinculación más allá de la amistad entre la mediática y el polista.
Contexto del encuentro que desató la polémica
Los rumores comenzaron a tomar fuerza tras la difusión de fotos que mostraban a Bonelli y Pieres cenando juntos en Cariló y compartiendo momentos en Punta del Este, hechos que varios panelistas de farándula describieron como cercanos y distendidos.
Los comentarios de los cronistas que cubren espectáculos sugirieron que algunos gestos entre ambos en esas salidas podrían interpretarse como indicios de atracción, aunque la propia Bonelli prefirió mantener una postura equívoca ante las cámaras.
Chechu Bonelli junto a su ex, Darío Cvitanich.
Del pasado reciente a la actualidad
La reciente aparición de Chechu Bonelli en los medios se da en un contexto personal cargado de atención pública. En 2025, la modelo atravesó una separación mediática de Darío Cvitanich, con quien tuvo una relación de más de una década y tres hijas en común, y luego enfrentó repercusiones sobre ese episodio en las redes sociales y programas de espectáculos.
Si bien la modelo ha buscado mantener el foco en su presente personal y profesional —incluyendo su bienestar y la crianza de sus hijas—, la banca de halagos hacia Facundo Pieres y su evasiva ante preguntas más comprometidas mantiene el tema en la agenda mediática.
Aunque Chechu Bonelli insiste en que lo que la une a Facundo Pieres es una amistad de muchos años, su elocuencia a la hora de describir al polista —junto con la fotografía de encuentros sociales recientes— ha generado un nuevo foco de atención en la farándula argentina. Sin confirmación ni desmentida rotunda sobre un romance, la historia se mantiene abierta en términos de interpretación pública, marcada por la ambigüedad de las declaraciones y el interés de los medios.